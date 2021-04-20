世界閱讀日：打開繪本 啟發小腦袋 閱讀擴眼界明是非 立足未來

文︰沈雅詩

要做一個有質素的世界公民，便應當守護普世價值。跟丈夫沈旭暉同樣修讀國際關係的吳凱霖（Bonnie） ，極力推介《動物選總統》，此書以風趣幽默的手法闡釋了民主選舉制度的基本概念，也帶出公民素養，「這本書的細節位繪畫得很好笑，但又充滿真實感」。

森林選舉 闡釋基本概念

故事發生在森林裏，動物因受不了獅子大王的自私獨裁，決定改選總統。除了獅子大王角逐連任外，猴子、蛇和樹懶，也加入成為候選人。Bonnie說，透過貓頭鷹簡單講解選舉方法和守則︰「每年春天舉辦一次選舉」、「任何動物都可登記做候選人」、「每名選民有一票選票」、「投票採取不記名」、「候選人禁止贈送禮物給選民」、「禁止吃掉競爭對手」等，家長和孩子可延展很多話題。她笑稱，6歲長女雪雪便曾經問道︰「為何美國4年才選一次總統，但森林卻每年選一次？為什麼投票要不記名呢？」

這場森林選舉和現實世界一樣，充斥假新聞、彼此抹黑，甚至賄選，而且最終當選人未必如所有動物所願，但Bonnie指出，家長不需要迴避這些黑暗面，「最重要是告訴孩子，什麼是民主精神、選舉的意義，期待他們未來會做得更好」。

另外，我們知道，孩子將要進入一個資訊混亂的年代，因此培育孩子有獨立思考、判斷是非的能力，尤其重要。Bonnie形容，《事實丸》中的小丸子是一個楷模。當所有人皆「指鹿為馬」時，事實丸拒絕人云亦云，即使被權威者多番威迫，甚至被丟入黑箱中，他仍堅持不就範。雖然故事沒有一個人人變得誠實的大團圓結局，成功逃脫的事實丸仍受到一些人的排擠，但帶出了兩個思考角度，Bonnie指出：「我們說要幫助小朋友立足未來，但面對流言亂竄的世界，他們是否有能力分辨真相呢？假使分辨得到，又有沒有勇氣堅持事實呢？」

學會善良 一小步改變世界

要創建一個更美好的將來，誠實的品格固然重要，但擁有一顆善良的心，或許更關鍵。什麼是善良呢？小朋友可以從Bonnie所推介的《善良》一書中找到答案。「善良可能是關心、付出，甚至簡單如說句『謝謝你』、問候一句『最近好嗎？』。」當人與人之間的隔膜愈來愈大，國與國之間的不信任愈來愈加劇時，「善良」可擔當調和的催化劑，「或者我們只能做一些小善行，但如果每人也願意做少許，加起來就會變成大善行，足以影響社會，甚至擴散到全世界」。

然而，一個人有再多的好條件，若心裏沒有夢想，一切都是徒然。夢想可以改變一個人，甚至是一個國家，以至整個世界，因此，Bonnie建議家長，不妨多鼓勵孩子勇敢作夢、追逐夢想。《總統，我有話要說！》是她另一本推介。透過3個純真孩子與總統的有趣對話，叫小朋友不要小覷自己的想法，「孩子有夢想，我們將來的世界才有光明和希望」！

■拓闊視野之選

《動物選總統》

作者、繪者：

安德烈．何德里格斯、拉瑞莎．希貝羅、寶拉．德斯奎多、佩德羅．馬昆

譯者：曾瀚慧 出版社：上誼文化

《事實丸》

作者：喬納溫特

繪者：皮特奧瓦德

譯者：楊雲琦

出版社：格林文化

《善良》

作者：帕特．澤特羅．米勒

繪者：簡．希爾

譯者：馮季眉

出版社︰字畝文化

《總統，我有話要說！》

作者：安．洛耶

繪者：雷依拉．布里翁

譯者：陳怡潔

出版社：台灣東方

[Happy PaMa 教得樂 第342期]