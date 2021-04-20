盛水裝備：水袋水樽各有千秋

盛水裝備離不開水袋和水樽，Sky認為兩者各有優劣，「水袋附吸嘴水管方便邊行邊飲，隨時補充水分，缺點是未必留意剩餘多少；至於水樽，可清楚知道自己飲了多少水，但要經常從背包取出，不大方便」。行山時他主要用水袋飲水，水樽則作為後備水。

水袋款式主要有2種，一種的入水位以扭蓋設計，設於袋身位置，好處是放入背包後不易因擠壓而漏水，缺點是入水位設於袋身，部分扭蓋開口細，較難清洗袋內某些位置，易藏污垢。另一類是「開口袋」款式，整個袋口可打開注水，好處是方便清洗，但因開口較大，放入背包內一旦受壓便較容易漏水。不過，無論用哪款，他都建議在水袋外另套上防水袋，防止水袋被硬物戳破。

至於水樽，則分硬身及軟身兩種，硬身水樽較重，但部分設計可承受100℃高溫的熱水，在冬天時加入熱水後，再套上襪子，便可以當作暖包，適合露營用。硬樽款式中，也包括金屬物料保溫瓶，可裝熱水或冰水。軟樽款式則在近年深受越野跑手歡迎，除了樽身較輕之餘，飲完後還可折疊放入背包，節省空間。Sky最後提到，部分水樽附設過濾器，萬一發生意外，在缺水的緊急情况下可考慮以此過濾溪澗水，惟一般情况下不建議使用。