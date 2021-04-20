手腳並用闖奇石陣 聶高信山「老鷹俯視海馬」

崎嶇沙石多 宜與老手同行

今次帶我們漫遊港島區的山藝教練史啟賢（Sky），從小已開始行山，有10多年登山經驗，3年前考得中國香港攀山及攀登總會的山藝教練資格，不時開班和帶領學生上山，對各區山徑都相當熟悉。這天他帶我們上聶高信山，欣賞奇石及開揚靚景，惟他強調前往聶高信山奇石陣的一段路，泥沙碎石較多，較崎嶇難行，可能要手腳並用，新手不宜自行前往，最好有豐富經驗的山友帶領。

扶石或樹借力 先輕搖測穩固度

Sky建議我們於中環交易廣場巴士總站坐6號城巴，到黃泥涌水塘公園站下車，站旁有一個油站便利店可供補給。大伙兒整裝後正式起行，越過大潭水塘道及深水灣道後便往上行，踏上布力徑亦即是港島徑第4段。布力徑是港島豪宅區之一，兩旁有多棟獨立屋，環境清幽。行了約20分鐘，便進入香港仔郊野公園範圍。此時，可以留意左邊，當找到港島徑的地圖標示牌，望向對面便是山徑入口。

進入山徑後，Sky提醒我們接下來的路段多泥沙、碎石及大石塊，較為崎嶇，即場教我們一些「踏石」技巧。「當要大步踏上大石時，可以扶着身旁的石頭或樹木，稍為借力，但切記要先輕按或輕搖這些石頭或樹木，確保它們穩固可靠。而輕扶樹幹時，最好選擇近樹根位置，因為這部位相對穩固。另外，踏步時別只以腳尖落地，盡量整隻腳掌放石面上，會較平穩，不易跣倒。」

穿石縫尋「人臉」 忌走近崖邊

一行人小心翼翼往上爬，約20分鐘左右便看見第1個checkpoint：聶高信山奇石陣。首先見到鷹嘴石，顧名思義它外貌似鷹嘴。而鷹嘴石位置更可俯瞰深水灣一帶城景，亦看到海洋公園山坡上的海馬標誌，奇石加上開揚美景，構成動人畫面，大家照例瘋狂打卡。

我們繼續沿山徑向上行，不出數分鐘又遇到另一奇石：人臉石。觀賞人臉石前要先穿越一條石縫，闊度僅僅可讓1名成人通過，各人輪流穿越之後到達一片較平坦的崖石，回頭一看，便見到人臉石，外形似足人的側面，相當有趣。Sky提醒我們，崖石下方是熱門的攀岩地點，可能有人正在練習，所以要小心別踢石頭落山，以免傷及下面的人。另外，切忌走近崖邊，因部分大石表面有「暗斜」，一不小心或會發生意外。

香港仔水塘威水 囊括4古蹟

欣賞過奇石後，我們返回山徑繼續向上行，走多10餘分鐘便見到微波通訊站，即代表已到達聶高信山頂。雖然聶高信山海拔430米，位置也算頗高，但被通訊站及四周樹木遮擋視野，景觀一般。逗留一會後，一伙人沿山徑向下行，約10分鐘便返回港島徑第4段，之後的路段大致以平路及落斜為主，非常易行；加上兩旁有樹蔭，山野間不時送來陣陣清風，正好驅走悶熱，相當舒適寫意。隨「香港仔水塘」路牌方向行約40分鐘，來到第2個checkpoint：中峽觀景台。

從中峽觀景台可遠眺孖崗山、南朗山及鴨脷洲一帶的景色，繁華鬧市與青山綠水的景致盡收眼底，大家不忘影相留念。Sky說我們行了近2小時，應該有點疲累，提議在觀景台附近的涼亭休息和食午餐。回復體力後，依舊沿着港島徑第4段，隨「香港仔水塘」路牌指示方向行，路段平坦易行，約半小時左右來到最後的checkpoint︰香港仔水塘。

香港仔水塘分有上水塘及下水塘，今次行程先經過的香港仔上水塘，於1931年由港府興建，為港島西區提供食水。至於香港仔下水塘，前身是大成紙廠的私人水塘，建於1890年，至1920年代港府買下改建成為香港仔下水塘。香港仔水塘共有4項建築物於2009年獲評為香港法定古蹟，包括上水塘的水壩、水掣房、橋，以及下水塘的水壩，大家經過時不妨留步看看。

香港仔上水塘有群山相伴，景色迷人，大家有默契地放慢腳步，欣賞沿途明媚風光，隨「香港仔下水塘」的路牌指示，從主壩旁的梯級往下走，可以較近距離欣賞上水塘的水壩。之後再走上香港仔健身徑，途中有不少健身設備，行約20分鐘左右，到達香港仔下水塘，欣賞山水美景之後，從香港仔健身徑前行，經過香港仔郊野公園管理站後，不出5分鐘便到香港仔水塘道。可沿路走多約10分鐘去香港仔市中心，便完成今次行程。

溫馨提示：

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

起點：

黃泥涌峽道（黃泥涌水塘公園站）→（40分鐘）①鷹嘴石及人臉石→（1小時）②中峽觀景台→（30分鐘）③香港仔上水塘→（20分鐘）香港仔下水塘→（10分鐘）終點：香港仔水塘道

全長：約10公里

需時：約2小時40分鐘（不連拍照休息）

交通：

起步：中環交易廣場坐6號城巴，黃泥涌水塘公園站下車

回程：沿香港仔水塘道行回市中心，在石排灣公共小巴總站乘車離開

■聶高信山闖奇石陣

立即去片：

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文：許朝茵

編輯：梁小玲

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