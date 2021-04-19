放下 放鬆 放任 寫熟齡快樂劇本

如果將人生形容為一場球賽，什麼年紀屬於上半場，什麼年紀屬於下半場？

香港政府以65歲界定為長者，可以申請各種長者福利和服務，而現時普遍退休年齡仍為60歲，將會延至65歲。當然，每個人的人生期望和生活要求也不同，沒有一個絕對下半場分界年齡。若嫌「入伍」（50歲）太早，由「登陸」（60歲）起計，人生下半場最少也有20年時間。社會過去將60至80多歲的人士統稱為老人，形象較負面：窮、慘、弱。不過，近年退休保障、醫療科技、教育制度等提升，60歲以上人士，在外形、工作經驗、經濟自主上，與以往「老人」是完全不同框，他們關心自己外表、見多識廣、財政獨立，對下半場的生活有較高要求。因此，時下對他們的流行稱謂為：熟齡、凍齡、第三齡……

自我效能感降低 易有負面情緒

香港人有幾長壽？根據香港政府2019年統計資料，本港男性平均預期壽命是82歲，女性則是88歲，較30年前增加約8年，在已發展經濟體系來說，是最長壽。

香港有幾多熟齡人士？2020年香港人口約750萬，60歲以上人士接近200萬，佔總人口約27％，數目不少。

從事長者服務超過20年，見證新世代熟齡人士誕生，我過去大力推動改變社福界服務模式以應對社會新需要。作為資深社工，自然較關心心靈和社交方面的健康。我常常詢問熟齡人士快樂嗎？於2017年，衛生署長指出，本港每100個成年人有3人是抑鬱症患者（3%），而每10名長者便有1人有抑鬱徵狀（10%）。從以上數據看到，熟齡人士患上情緒疾病比例較整體成年人為高。過去工作經驗告訴我，長者在自我效能感降低、喪偶喪親、沒有收入、社會地位下滑等情况下，形成負面情緒。熟齡人生面對失去無可避免，重點是如何在失去中建構快樂。美國心理學家南希（Nancy K. Schlossberg）在其著作Retire smart, Retire happy: finding your true path in life（意譯：聰明地退休，快樂地退休：尋找你的真正人生道路），分析退休人士6種生活形態，不同形態有顯著不同的快樂程度。

6類退休生活 快樂程度大不同

1. 延續者——退休後，將自己專業持續發揮，可以是繼續正式地工作，如大機構CEO退下來後到小機構作傳承的工作；又或是出任非受薪的專業顧問和義工。

2. 嘗試者——人生下半場，何妨展開第二生命，敢於冒險去實踐未完成的人生夢想。如學吹色士風，買下農場做有機耕種農夫。

3. 享樂者——下半場就是要好好享受人生，毋須規劃，任時間流過，放鬆自由。如閒來玩玩高爾夫球，每天去吃美食，每月旅遊。

4. 旁觀者——對過去工作和社會情况十分在意，時時月旦時事，但甚少實際參與和行動。如熱中於收看各種新聞，關心社政，不過沒有任何社區參與。

5. 尋覓者——不清楚自己人生下半場的生命模式和方向，對未來有點恐懼，有點擔心，但態度基本正面，不斷摸索和嘗試。常見於被迫提早離開職場的人士，他們並未預備好放下工作後的生活重心。

6. 退避者——斷絕以前工作時的活動和朋友，退到狹窄的人際網絡，也放棄尋找新的興趣和生命定位。生活封閉，留戀過去，認為人老了就是沒用。性格孤獨、無聊的人較容易成為此類型。

無所事事失重心 躁鬱上身

根據作者分析，「延續者」、「嘗試者」和「享樂者」此3類人心理狀態最為快樂，而「旁觀者」、「尋覓者」和「退避者」則容易出現負面情緒。問題不難理解，「旁觀者」、「尋覓者」和「退避者」都是失落和失去了生活的意義和重點。熟齡人士沒有做好人生規劃和心理建設，在職場退下來或家庭責任完成後，整天無所事事。初期很輕鬆，不停去旅行，但一年半載過去，旅行也生厭了，各種生活考驗迎面而來，生活失去重心，變成躁鬱上身。

香港是一個重視物質、工作成功的社會，尤其馳騁職場數十年的男士，亮出卡片就是自信，「沒有銜頭」就像沒有了自我價值，若加上身體因年紀而退化，就更容易出現負面情緒。

有準備結婚的年輕人告訴我，結婚當天的安排，他們用了一整年時間來籌備，逛婚禮展覽會、試禮服、試菜、拍結婚照、伴郎伴娘開會討論流程、綵排……不過很少中年人告訴我，他們用了多少時間籌備可能長達20年的人生下半場生活。球場上勝負是取決於下半場，而非上半場。上半場出錯了，下半場有時間追回，但若下半場出錯，則勝算難返。香港人精神是努力掙錢，努力工作，因此上半場我們可能忽略了與家人朋友相處時間，放下了自己的身體健康，更遑論滿足心靈的需要。來到人生下半場，什麼對你最重要呢？你想在墓誌銘上寫什麼？在紀念儀式上，別人懷念你什麼？

文：陳靜宜（香港老年學會總監）

編輯：梁小玲

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