醫路同行：產前乙肝治療 降嬰兒感染風險

乙肝帶病毒者在首三四十年可能毫無病徵，但長遠有可能引起肝硬化甚至肝癌。現時沒有根治乙肝的藥物，但已有方法盡量降低嬰兒經母親受傳染的機率。一眾準媽媽都應加強對乙肝的關注，以免寶寶背負乙肝包袱。

一直以來，孕婦需接受乙肝檢測，若證實帶有病毒，嬰兒在出生後24小時內，需要接種乙肝免疫球蛋白（HBIG），減低感染乙肝風險，而政府現時亦會為所有本地新生嬰兒接種共3劑乙肝疫苗。採取上述措施後，可將感染率減低約九成，然而仍有約7%至8%初生嬰兒會受感染。

近年研究發現，初生嬰兒感染乙肝的風險，與母親本身病毒量有直接關係。若孕婦懷孕28周時乙肝病毒量高於每毫升20萬國際單位（IU/ml），可接受對孕婦安全的一線抗病毒藥物「替諾福韋」（tenofovir disoproxil fumarate （TDF）），直至分娩或分娩後4星期，藉以壓低體內病毒量。當嬰兒出生後，繼續沿用現有預防措施，可將嬰兒感染風險降至接近零。至於乙肝病毒量低於20萬IU/ml孕婦，因傳染初生嬰的風險較低，毋須接受額外的乙肝藥物治療。

抗病毒藥副作用少 孕婦可服

醫管局去年初已率先在2間公立醫院試行這預防計劃，其後再擴展至其餘8間設有產科的公立醫院。據醫管局早前公布資料，去年共有15,000多名孕婦於公院看診，約4%（即600多人）屬乙肝帶病毒者，其中約100人獲安排服用抗病毒藥，最終約80人接受藥物療程。不少孕婦可能受「懷孕期間不能服用藥物」的概念影響，但其實替諾福韋副作用非常少，對孕婦及胎兒都安全，孕婦可放心服藥。期望當局加強宣傳，有更多準媽媽對有關預防治療有所認識，終有一日可令乙肝在本港絕迹。

除了要慎防初生嬰兒受感染的風險，孕婦本身在分娩後亦需持續監察肝臟狀况，尤其分娩後首3個月最高危。因為懷孕期間婦女免疫系統作出調整以保護胎兒，分娩後免疫系統亦會再有變化，有可能使體內乙肝病毒量增加，雖然通常不會達致命水平，但也需提高警覺，有需要時便要用藥治療。

文：彭慶茵（中大醫務中心腸胃肝臟科專科醫生）