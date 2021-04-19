4月6日上午到醫院作第二次接種，但見同道者絡繹不絕，人龍在地面樓層轉了1圈，經電梯上了1樓再轉1圈，才坐升降機上7樓接種中心。後來得知，那天預約了接種的共2000多人。雖然人多，但院方安排得宜，人龍秩序井然，等候時間不超過1小時；加上排隊地方寬敞舒適、空調充足，工作人員服務態度相當不錯，等待過程並不難受。我排隊時眼見人龍有序地向前移動，在同一地點很少停頓超過數分鐘，反映中心接種人員高效運作，真的做到「客如輪轉」。終於上了7樓疫苗接種中心，在等候室坐了一會便給請進了打針房，給我接種的護士態度和藹、解釋詳盡，打針技術一流，今次經歷可算無懈可擊。

相比外國經驗，香港人算是有福。在CNN、NBC等美國電視上看到，美國人在疫苗中心外排隊，動輒在烈日當空下或寒風凜冽中等上一整天，有些甚至苦候多時才知疫苗已用罄，徒呼荷荷。美國的小弟加拿大更不堪，新冠疫症早期，當疫苗尚在研發階段，加國已向歐美藥廠訂購了大量疫苗，足夠每名國民接種5次之用。後來疫情一發不可收拾，死的人愈來愈多，社會經濟日益蕭條，以「社交隔離」控制病毒傳播，又因國民不合作而無法有效執行，疫苗似乎是控制疫情和挽救經濟的救命草，立刻變成奇貨可居，歐盟及美國都扣起自用，尤其是美國更是六親不認，連加拿大這小老弟也不予照顧，所有訂購了的疫苗都「有拖無欠」。我在多倫多的親友打了第一針，要等16星期才有望打第二針，這還只是政府的估算，能否兌現還是未知之數。政府為了安撫市民，還說兩針相隔16星期，而非藥廠指引所說的21天，效用不會受影響，不知當局能否提供證據，支持這新穎說法？加拿大國力和美國相比，是弱國；「弱國無外交」，訴諸疫苗也是一樣，唯有怨自己不爭氣，未能自行研發製造疫苗。

第二劑反應較大 翌日請病假

說完了美加，再回到我的個人經驗——接種後的身體反應。中大醫院接種中心提供的疫苗是復必泰，和大部分人一樣，我接種第一劑後沒有什麼不適，當天晚上好像有些累但似乎是心理作用居多，我一樣可以如常跑步，接種的手臂痠痛了一天半便沒事。第二次接種後反應較強烈，當天晚上累得很早便抱頭大睡，第二天還要告了半天病假。一邊腋窩每半小時便有針刺般痛楚，但每次只維持2至3秒，似是那部位神經線受到刺激而致，幸好這陣痛只維持了1天半便不藥而癒。

總的來說，我個人接種疫苗的經驗是感覺良好，雖有「反應」但無大礙。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）