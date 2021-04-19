醫賢心事：每個人心中也有大雄

童年創傷 可成情緒病導火線

大雄從小成績不好，考試常常「食蛋」，運動也不出色，亦常常被胖虎、小福欺負。大雄內心缺乏自信，連自己也不喜歡自己。他無論怎樣努力，也不像身邊的同學，例如出木杉般出色。他付出了很多努力，但這種努力背後很累。面對媽媽、老師的責罵，大雄無能為力。他努力追求靜香，但懦弱的性格使他處處碰壁，就連靜香這麼善良的女生有時候也會對大雄生氣。當然，多啦A夢的出現拯救了大雄，讓大雄的人生得到改變。多啦A夢除了各樣法寶外，還有時光機。

在第二集故事裏，時光機讓大雄在不同時代穿梭。每個時代的大雄回想過去時候，都會帶着一點後悔和疑問，「為何我當年沒有好好讀書」、「為何爸爸媽媽把我的名字改成這樣」、「爸爸媽媽不愛我，我是否他們撿回來的呢」。而最後大雄透過時光機，在不同年代逐一找到這些答案。

現實生活裏並沒有時光機，我們每個人總有軟弱和無能為力的時候。我們都渴望多啦A夢能夠在我們的生命裏出現。過去的後悔、愧疚，也常常成為情緒病的導火線。童年時候的創傷，哪怕是被比較、被討厭、被忽略，也對我們的價值觀影響深遠。這些影響有時連我們自己都不自覺，影響着我們對人的信任，影響着我們建立親密關係，亦使我們容易出現情緒問題。

持續兩周失眠悲傷快求助

現實生活中並沒有多啦A夢，處理內心糾結是我們每個人必須經歷的事。有些人程度輕微一些，但有些人在逆境時會出現情緒和身體徵狀，例如失眠、吃不下、持續地（兩星期以上）悲傷、失去開心感覺、失去動力，或是出現各種身體不適徵狀等，這些便是情緒病警號。如果出現這些情况，必須要先處理情緒病，才能有心力處理餘下的課題呢﹗

文：何浩賢（精神科專科醫生）