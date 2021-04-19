警號：小便帶血、無痛楚 膀胱癌早醫保膀胱

一旦確診，病人最關心是可否保留膀胱？可否不用造口和尿袋？膀胱癌治療有沒有新發展？綜合了數個最常遇到的問題作深入解說。

逾75%患者65歲以上 男女比例4:1

根據香港癌症資料庫資料，2018年共有475人確診膀胱癌，逾75%為65歲以上長者，當中又以男性比例較高（男女比例約為4:1）。2018年有199人死於膀胱癌。

膀胱屬於泌尿系統一部分，是一個空心肉質器官，負責收集和儲存尿液，處腹部下方。尿液在腎臟製造後，通過兩條輸尿管輸送到膀胱並儲存起來，到了膀胱感到滿溢的時候，就會經尿道把尿液排出體外。

吸煙最高危 中招風險增50％

1. 膀胱癌早期病徵是什麼？

最常見徵狀是小便帶血，另外也可能會感到尿意頻繁，但病人通常不感到任何痛楚。因此，一旦發現小便帶血，尤其是無痛，宜盡早求醫，勿以為是普通尿道發炎而掉以輕心。

2. 膀胱癌成因是什麼？

經醫學界一直研究，相信膀胱癌與身體長期吸入致癌物質有關，吸煙是最重要、危險的因素。煙草含有害致癌物質，它們可在尿液中積聚並損害膀胱內壁，增加患癌風險。研究顯示吸煙會令患膀胱癌風險增加約50％。另有證據顯示，長期吃醃製及含防腐劑食品，慢性尿道感染，或部分高危職業（如紡織、染髮、皮革、化學及印刷業）有可能長期接觸致癌物，亦會增加患膀胱癌風險。

早期可移除腫瘤 注卡介苗減復發

3. 膀胱癌不同分期，治療有什麼不同？

早期膀胱癌，癌細胞局限於膀胱內壁及周邊，未入侵膀胱肌肉層。一般治療方法為使用膀胱鏡來移除腫瘤，毋須切除整個膀胱，再配合灌注膀胱的化療或卡介苗免疫療法（Bacillus Calmette Guerin（BCG），本來是預防肺結核的疫苗，後來發展成卡介苗免疫治療劑，治療早期膀胱癌），減低復發風險，達到根治目標。

中期膀胱癌，癌細胞已入侵膀胱壁下的肌肉層或其他軟組織，病人需接受化療及膀胱切除手術來根治。

晚期膀胱癌患者，癌細胞已擴散至淋巴或遠程器官（例如骨、肺或肝臟等）。醫生按病情及病人狀况決定採用電療、化療、免疫治療或紓緩治療等，以延緩病情惡化及改善病人生活質素為重點。

中期入侵肌肉層 一刀切難逃

4.膀胱癌患者若想保留膀胱，有沒有其他選擇？

當癌細胞已入侵肌肉層，現時標準治療需將整個膀胱及附近淋巴切除，之後，需要以人工方法做一個儲尿的地方。常見做法包括人造尿道口，透過截去一段小腸，一端連接輸尿管，另一端則連接腹部皮膚將尿液帶出體外；另一做法是膀胱重建手術，過程較複雜，好處是毋須使用尿袋，但新造膀胱的機能不及正常膀胱，較容易失禁。因此，很多病人或多或少對手術切除有所抗拒。

部分病人經醫生評估腫瘤位置、腫瘤大小及身體機能等因素後，可選擇保留膀胱，通常有2個選擇：一、透過手術將一部分膀胱切除（而非整個膀胱）；二、透過電療結合化療將腫瘤消滅。但必須強調並非所有病人均適合此類保留膀胱的治療。此外，治療後需配合緊密監察，方能達到最佳治療的效果。

免疫、標靶 晚期新曙光

5.晚期膀胱癌治療，有什麼新發展？

晚期膀胱癌患者，病情一般已擴散至其他主要器官，傳統治療以化療為主，配合電療紓緩病徵。治療選擇比較少，病人預後及生活質素亦不太理想。近年研究帶來了新曙光，引入了免疫治療及標靶治療，增加治療選擇及提高了治療成效。

免疫治療於癌症治療上的應用日漸普及，最常用的是免疫檢查點抑制劑（PD-1），其藥理有別於傳統化療，是透過重新啟動患者免疫系統的抗癌機能，消滅癌細胞。免疫治療現時適用於3類型的晚期膀胱癌患者：

．身體機能較差，不適合化療的年長患者。

．當一線化療失效後，免疫治療可作為二線治療。

．在接受4至6次化療療程後，以免疫治療作為維持治療（maintenance therapy），研究顯示此策略有效提升病人平均存活期（overall survival）及無惡化存活期（progression-free survival）。

最新研究亦顯示，有最少2款標靶藥物對晚期膀胱癌療效顯著，期望此類藥物盡快引入香港，幫助更多病人。

戒煙、醃製食品 多飲水吃蔬果

6.膀胱癌的預防方法？

•煙民必須立即戒煙

•少吃醃製及含防腐劑的食品

•多飲水，食用含高抗氧化物的蔬果

•如從事高危行業，工作時應做足防護措施，如戴手套、口罩等

•如發現小便帶血，必須立刻求醫

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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