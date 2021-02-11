吾生有杏：院長醫生周記（146）：百年樹人

放榜前夕，一班年輕人懷着患得患失的心情等待結果。過往幾年，他們日間跑到港九新界不同的醫院實習，晚上返回房間挑燈夜讀，艱辛的日子不足為外人道。自去年爆發新冠肺炎，醫管局加強防疫措施，大大增加了他們臨牀學習的難度。歐美不少國家的醫學院索性取消上課及畢業試，要求醫科生早日披甲上陣，應付瀕臨崩潰的醫療系統。相反地，我們香港的醫學教育卻堅持質素，儘管重重困難也要為學生提供足夠的教材及學習機會。在質素不能妥協的大前提下，只有那些合乎嚴格要求的醫科生才能通過畢業試，進入人生另一階段。我深信這種嚴謹的態度是保持香港醫療水平在國際間首屈一指的重要因素。

以憐憫心對待困苦無助病人

放榜一刻終於來臨，不少同學喜極而泣，多年來的汗水及淚水終於受到認同。當日黃昏，每個畢業班的同學穿上了為他們訂做的醫生袍，每件白袍都繡上他們獨一無二的名字。這班年輕人臉上燦爛的笑容，不禁令我回想6年前他們剛入學的情景。畢業當晚，我有幸向這班畢業生致告別詞 ，為他們在醫學院作最後的勉勵：

「各位小師弟小師妹，還記得6年前你們初入學，我見證各人宣誓，要他朝一日成為好醫生，並與大家於大學校園拍照留念。時光飛逝，今天我見證你們學業有成。要完成醫學課程並非易事，皆因你們學醫的熱誠及不畏艱辛的態度，才有今天的成功。身為你們的院長，我深感自豪。你們將會進入人生另一階段，首先是有如『on call 36小時』般的1年見習醫生生涯，然後是一個長達6年的專科訓練。大家很快便會發覺，過往6年的『艱苦』醫科生涯其實是你們從醫之路的『蜜月期』！但我深信玉不琢不成器，未來更艱難的日子只會令你們變得更強、更出色。但請你們記着，無論你們他朝如何出類拔萃、怎樣青出於藍，請你們要懂得飲水思源，繼續以謙卑的心去終身學習，以憐憫的心去對待困苦無助的病人，因為這就是我們中大醫學院的核心價值。適逢中大醫學院今年慶祝40周年，我很榮幸告訴大家，短短40年間我們已從一所寂寂無名的本地學校躋身成為全球前40名的頂尖學府，已超越多間歐、美及澳洲大學。但我們不會為了這個奇蹟而感到自滿，愈是艱難，愈是沒可能，我們愈要跳出自己的舒適圈去追求卓越。在此我衷心祝願各位能夠活得更豐盛、對社會作出無私奉獻。」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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