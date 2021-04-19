蠔之迷思：即食生蠔不能置室溫逾2小時

■黃：感染及傳染病科專科醫生黃天祐

問：冲水可洗走生蠔的病毒、病菌嗎？

陳：諾如病毒很耐熱，即使加熱至60℃並維持30分鐘，仍具傳染力，必須在90℃高溫下至少煮90秒方可殺死。單憑清洗、淨化處理，只可洗走表面黏液，難以完全去除諾如病毒。

問：進食生蠔蘸檸檬汁、醋或芥末，可以殺菌？

黃：辣醬、檸檬汁不能殺死病菌，只能透過高溫烹調徹底煮熟食物，才可殺死有害細菌。另外，受污染的生蠔在外觀、氣味甚至味道都沒有分別，不能從外觀判斷生蠔是否安全食用。

陳：諾如病毒有耐酸特性，若蠔已受污染，即使配搭檸檬汁、醋甚至芥末，都不能殺死病毒。

問：蠔有何營養？煮熟後會否流失？

陳：蠔含豐富的礦物質，如鋅、硒、鐵，亦有維他命B12、蛋白質及奧米加3脂肪酸。每100克蠔可為身體提供每日所需的維他命B12、鋅和銅；蠔煮熟後營養成分不會改變。

問：即食生蠔開封後吃不完，應如何處理？

黃：購買即食生蠔要馬上食用，不能置於室溫超過2小時。由買回家途中至用膳完畢可能已不止2小時，安全起見食不完應棄掉，不要留到翌天再生食。

陳：生蠔開封後若非即日食用，應用清水浸住，密封並儲存在雪櫃，第二日徹底煮熟食用；不應生食或煮至半生熟。蠔要加熱至中心溫度達90℃並維持90秒。

烹煮蠔所需時間：

•煮：3至5分鐘

•炒：至少3分鐘

•蒸：4至9分鐘

•焗：以230℃焗至少10分鐘

問：什麼人不宜吃生蠔？

黃：酗酒人士，肝硬化、慢性肝炎、糖尿病、癌症患者，正服食抗排斥藥物、類固醇、抑制胃酸藥物的人，不建議進食生蠔。

陳：免疫系統較弱、長期病患者、長者、孕婦、肝臟有問題及正接受化療的人均不宜吃生蠔。正在吃胃藥的人亦應留意，胃酸pH值或因藥物而變高，有可能影響胃酸殺菌能力，未能殺死生蠔內的諾如病毒。

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