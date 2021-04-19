知多啲：雙貝類海產如過濾器 易積聚病原體

海水受污染 「等於將糞便放入口」

進食生蠔，應衡量潛在食物中毒風險。黃天祐解釋，形成感染主要因素有病原體數量、自身免疫力、傳播途徑。病原體數量愈多，感染風險愈高。淺嘗即止可減低風險，但如果該蠔有許多病原體，即使食1隻都可能會「中招」。若進食者本身的免疫力低或從傷口直接感染，病情會特別嚴重。

不少海產如三文魚、蝦亦有「刺身用」、「生食用」，為何生蠔常被視作高風險？黃天祐解釋，蠔屬濾食性動物，猶如一個過濾器，以過濾海水的方式進食，包括有害的細菌和病毒都積聚在體內。「尤其有些地方污水處理不當，直接冲入大海。某程度上等於直接將糞便放入口，蠔直接過濾糞便中的大腸桿菌。」他提醒，蚌亦是濾食性動物，理論上進食生蚌有同等風險。

註冊營養師陳可兒指出，雙貝類海產，如蠔、蜆、蚌及扇貝同屬濾食性動物；以1隻成年美國維珍尼蠔為例，每天可過濾多達189公升的水。故比起魚類刺身，雙貝類海產感染諾如病毒或其他致病的微生物風險較大。

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