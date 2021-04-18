街知巷聞：十塱聚落 看芝麻灣變遷

芝麻灣 荒廢監獄曾是難民營

在長洲轉乘橫水渡，只需約二十分鐘便到達芝麻灣。上岸後步行約五分鐘，便能在斜坡上看見被鐵絲網包圍的荒廢監獄建築。這座於一九五六年啟用的芝麻灣監獄一度因為越南船民問題，於八十年代改作難民營。導賞員楊婷婷說，前一天帶團碰巧有個團友是曾於這段期間駐守的懲教署職員，分享說被羈押的船民因為千辛萬苦逃難至此，希望留港安頓，不欲被遣返，便在難民營中反抗，也曾引起騷亂、群起襲擊。「聽講當年難民塞住去水窿，然後放水，就有成灘水在地下。警察放催淚彈時，掉到地上，就熄了。」後來難民問題解決後，該地在九十年代初改建，一半用作女子懲教所，另一半用作女子戒毒所。婷婷曾向一名八十多歲老村民打聽，得知當年有「上營北姑，下營道姑」的說法，因為囚禁的多是來自內地非法賣淫的妓女和道友。網上流傳過冤獄鬧鬼的傳聞，「芝麻灣，九曲十三彎，有命去時沒命返」，遊覽當天是大晴天，不覺陰森。懲教所隨着老化和無法擴展，在移遷犯人後於二○一○年停用，空置至今。

十塱村 客家南遷 種菜捕魚維生

十塱村是芝麻灣一帶的主要村落，據知現時只餘十多戶居住。除了扎根多年的年老村民，還有一些享受寧靜的外國人。遊覽當天碰不上任何村民，事後才在文獻讀到，十塱原來因為山形與十隻狼相似，因而得名。

在朋友引介下，認識了外婆出嫁前曾居住十塱村的龍子維。他翻出Southern District Officer Reports，發現這本上世紀一○至六○年代的行政報告集記載了十塱的起源和發展。書中記述，十塱是一個僅有二百畝水田耕地的小山谷，主要有兩個聚落——分別是位於山谷頭的舊村，以及位於前往監獄路上、在岸邊的新村。客家張氏可能於一六一五年已落戶十塱，他們一九三五年搬到現時新村的位置，而一八七五年也有來自廣東惠州的陳氏遷至。據聞當年有人在的喜靈洲尖端架起了一座石灰窰，把十塱村的「十狼」山形遮蓋，其時正逢日軍侵佔，村裏大量年輕人因營養不良死亡，其後村中剩餘23戶、共89人。村民誤以為是不祥之兆，才大舉搬往新村。龍子維苦笑說，現時沿路所見外形老舊的房子其實是落成年期較後、還未被收購發展的新村所在，而荒廢農田上外貌簇新的豪華丁屋反而是舊村。

文獻記載，村民最初以沿海捕魚維生，龍子維也曾聽說從前海產極盛，村民有乜捉乜，有大量海膽，也有鬼爪螺和各種海魚。雖然書中記載十塱的土地並不肥沃，但村民仍會嘗試盡用地理資源務農。務農的村民需要前往長洲購買肥料——當年肥料以人尿為主，村民以每兩瓶五毫的價錢購得，再乘坐舢舨運送回村。村內的農田主要種稻，菜地不多，村民會吃自己所種，也會拿到長洲墟市售賣，維持生計，並以除草作主要收入輔助，獲得每天不多於兩元的回報，非常刻苦。

島上村民，還有牠們

當天雖然不見村民蹤影，但另一群見證十塱村演變的村民卻在半途出現了——牠們也是農二代、農三代。「牛媽！」婷婷自遠處便高呼，這個矯健的婦人穿著水靴，手持耙子抓鬆地上的草堆，十來隻水牛低頭吃草。牛媽邊從塑膠袋裏倒出更多馬草，邊向初次見面的我們抱怨：「你話啲草幾曳吖！啲牛都唔吼啊！無良商人，奸商！錢就照收咁多！」十二年來，每逢十一月到四月，牛媽每天都會風雨不改地餵牛，「開始有草生，我就會停。無草、乾的時間，我想避免牠們去搞人啲花園農田。牠們好懶的，每日指定一個時間一個地點喺度食，牠就會在那裏等，就不會兩頭去，就不會在馬路兩頭行，得人憎囉」。她從腰包拔出噴壺純熟地往牛的身上噴，婷婷解說是為牠們的傷口消毒。

團友牽着女兒湊近想要合照，牛媽便馬上緊張驚呼：「唔好行咁埋佢哋啦，唉，唔好令我擔心！村民唔係咁鍾意佢哋，如果有咩意外呢，你無得同隻牛申辯啊，佢哋可能全部被人道毁滅。有危險囉，所我咁辛苦都好少搵人幫手就咁解，佢哋食嘢就傻㗎喇。」十二年前一隻跛腳的牛負傷摸路到牛媽門前，她對治理過後依然危重的牠許下承諾，若大步檻過便會照顧至牠百年歸老。阿牛後來康復了，牛媽又發現有老牛乸因為冬天沒草吃，走上山覓食時跌死了，小牛們也一併餓死，於心不忍的牛媽於是試着餵食照顧，一路下來便走遍大嶼南。

牛媽向牛揮揮耙子，把兩隻牛驅開，「唔好打架！」一再叮囑我們與牛保持距離，「踩你一腳，啲腳趾就爆晒，我都入了幾次醫院。輕輕收唔到角刮一嘢呢，成塊面都係血。我常常解釋，牠想撥開你，沒手嘛，就行過來，有角又唔知道力度，一批你就飛上天了」。人要是受傷了，牛的下場也不堪設想，牛媽慨嘆這裏全部牛乸都「閹」晒，「閹割」的下場當然是無法繁衍，「有人投訴他們（漁護署）就閹和搬走，閹晒咪同村民有交代」。水牛從前幫忙耕田，農業式微後，牠們和牠們的後代才在島上遊蕩，她大嘆不明白為何要趕盡殺絕，「啲牛喺度生活仲耐過你！不是叫流浪牛，是叫社區牛」。

懲教署職員的專屬酒吧

農田需要定時定量灌溉，行程的終站是提供水源的十塱水塘。沿途途經一些荒廢設施，包括一座環形低矮建築。婷婷着我們面貼暗綠玻璃窗往內看，問我們看到什麼。「是壁爐！」她指這裏曾是懲教署職員酒吧。駐守這荒僻之地的人的需要沒被忽略，昔日職員可在此喝酒消遣。我們知道距離水塘愈來愈近，因為圍住水塘的大堵石牆矗立眼前。我們卻先往下坡走，發現那裏已丟空的漁護署管理站。管理站由多間小屋組成，房門打開，有「高度易燃」的膠牌直立鋅盤，碎石滿地。

離開沒帶來多少探廢刺激感的小屋，我們往回上坡，踏上那堵石牆上的步道。右方是豁然開朗、被山環抱的水塘，湖水似在名勝畫裏所見般碧綠。這個建於一九五五年、曾為長洲和坪洲等離島居民供水的水塘，在七十年代自長洲併入全港供水網絡後，改為灌溉水塘。十塱農田現已所餘無幾，水塘儲水今天為怕熱躍進水中的狗一消暑氣。

旅途首要：緊記落船

導賞團早上十一點十五分在芝麻灣碼頭集合，導賞員楊婷婷前一天已傳來船期表。從市區前往芝麻灣最直接的方法，是從中環五號碼頭搭船前往長洲，再從長洲乘搭橫水渡。因為橫水渡的班次疏落，要如期到達，必先好好規劃，掌握所坐的快或慢船在長洲落船時間，才能順利接駁。

在長洲碼頭下船後，左拐進入橫水渡的候船處。雖名橫水渡，也是穩重有規模的型號，不妨確認「係去芝麻灣」才上船。由於航行平穩，非常容易出神。不多久，船便慢慢靠近一處石壆停下，周遭的遊人沒有動靜，依然安坐。停頓片刻，船才小心翼翼地轉向，繼續啟航。此時，我的手機突然響起。聽見電話另一端的導賞員婷婷問我身在何方，方才意識到意外已經發生。船上也許播放過被引擎聲遮蓋的提示，原來芝麻灣是橫水渡的首站，然後繼續開往梅窩和坪洲。而由於芝麻灣的居民人數少，在此下船的人也不多，會在無聲無息間令你中伏。回程時才知道，船板在這個中途站並不會降下，乘客需要側身步行往船頭方向上岸。在此，謹提醒各位計劃前往的讀者記得落船。因為班次疏落之餘，芝麻灣更不是每班橫水渡的必停站。

【Ways of Ruralist Seeing（33）】

文、圖˙ 潘曉彤

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧、王翠麗

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