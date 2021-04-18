無定向學堂：誰合資格做專家證人？

不過，到底專家證人要答什麼？對案件有多重要？有什麼注意事項？最近有心理健康機構舉辦了一個專家證人培訓班，請來大律師、精神科醫生和臨牀心理學家為大家講解。即使大家未必有機會做專家證人，但仍有可能遇上官非，了解臨牀心理學家如何評估一個人的心理狀態，或許亦有得着。

專家報告vs.專家證人

徐佩宏回顧約30年臨牀心理學家生涯中，寫過的專家報告數以百計，出庭作供則10多次。大部分時間，專家只需要向法庭提交書面的報告，惟法庭覺得報告有不清楚的地方或存在爭議，專家才需要出庭作供。

徐佩宏分享1990年代在懲教署工作時，差不多天天撰寫心理狀况評估報告，行家戲稱其工作性質是「reporter」：「法庭不是常說這單案件押後判刑，等待心理報告或精神科報告，還押監房其間，政府內部心理學家就需要做這些報告。」他說，當年法庭會給予臨牀心理學家平均兩星期時間處理一個報告，但一日可能收到3個法庭要求，所以時間上非常緊迫，「當時做一個報告平均約7小時，例如今日見他（被告）1小時、明日見他家人半小時、再和他（被告）做一些心理測驗2小時，之後要寫報告，要寫得好清楚、不要有錯漏」。

他提到心理報告分兩種，由政府心理學家撰寫的報告主要是判刑前（pre-sentencing）評估，以供法官在衡量刑期時作參考，「法官有沒有特別需要留意的地方，例如這個人好危險、完全無悔意、態度好惡劣，還是他是一個很有誠意想改過的人、有沒有解釋他的行為原因是什麼、他當時的心理狀况是怎樣等」。他指出大多數案件是不需要等候心理報告的，只有一些關於性罪行、仇恨或古靈精怪的案件，法官同意被告行為或許有不妥當，例如是低智能的情况才要求接受心理評估。

至於私人執業的臨牀心理學家撰寫的心理報告，通常是審訊前（pre-trial），或許是律師感覺涉案人有古怪的地方，故先行索取心理報告或精神報告，評估他是否適合審訊和答辯等。他指出，不止是被告，證人和受害人有時都要做心理和精神評估，「民事案都好多，例如工傷賠償、子女撫養權、立遺產時事主是否清醒等」。如何評估事主在立遺囑時是否清醒？「如果有人爭拗，他當時已經有腦退化症或精神病，就要看證據，他當時有否看醫生，或有沒有其他資料說明他當時的精神狀况？都有幫助的，但當然不是所有事情都可以好肯定答到，不過我沒做過（這類報告）。」

專家報告寫什麼？

為法庭服務 而非幫被告

香港法例有列明專家報告的格式，在第4A章《高等法院規則》附錄D「專家證人的行為守則」中寫明，報告要指明專家的資歷、意見所基於的理據、某個問題有沒有超出專長領域、支持意見的文獻等。

徐佩宏解釋，一般報告長度大多兩三版紙，某些法庭特別要求處理的案件，須更詳細，逐項解釋，可長達20多版紙。報告內容包括心理評估時的細節，例如什麼人在現場，有沒有可能影響事主，事主的反應等均需詳述。「最後須作出聲明，表明報告是中立、不受其他人影響、由自己完成，以上所有事情都是真確並無虛言。」

法例列明專家證人要「公正無私及獨立地協助法庭」；「而非對延聘他或付費給他的人負有首要責任」。徐佩宏說，專家證人的基本原則有3點：獨立、客觀和有基礎。記者問，但辯方律師一定會找對被告有利的證人做專家？徐佩宏則說，按道理在專家報告發表前，辯方律師不會在有結果之前知道專家的結論。「譬如辯方律師找這個專家證人，專家證人是為法庭服務，而不是幫被告。」

評估有幾準確？

如何分辨當事人不是假裝心理有問題或故作無事？「我們在懲教署工作，日日面對犯人，掌握到在囚人士或被捕人士的慣常習慣。而且，心理學測驗通常會有scale，可衡量當事人答問題時有否傾向誇張或隱瞞，因而有更多資料和不同角度證實他的背景和說法。」

他舉例，開始做心理學家的數個月時，遇過一案，男子涉嫌用漒水淋向妻子，造成妻子燒傷。辯方提出被告當時是想飲漒水自殺，情緒很波動，只是在過程中手腳無法自主地郁動，而錯手將漒水潑向妻，因此他和妻子二人均受傷。但徐佩宏的報告結論：「見不到被告有任何想自殺的背景和傾向，他是一個好正常的人，無自殺傾向、無抑鬱、無其他心理問題。」

辯方反對他的報告，因而傳召他作為專家證人上庭作供，「在庭上，我被人逐個逐個字、逐條逐條去質疑，我說，我就是看不到、找不到他有抑鬱症狀」。徐佩宏憶述，辯方當時給了他一疊紙說，這些是被告的遺書，問徐佩宏有否看過，他答沒有人給他看，法庭於是給他1小時查看。「所謂遺書是有十幾版紙，每版紙都寫個死字，『死死死……』寫了幾百個死字，說這些就是遺書。我在庭上說，照我的認識，遺書不是這樣的，然後說出我曾經見過的真實遺書是何樣。」最後法庭信納他的意見，判處被告14年監禁。徐佩宏說判刑年期出乎他預期，不過據他事後打聽，被告在獄中也沒有表現出自殺傾向，而是正常囚犯，這說明了他當時的判斷沒錯。

記者問上庭作供是否艱難？他語帶輕鬆說：「只是做回自己的工作，說自己懂得的事，不懂的就不要說。」不過，他說要解釋一些艱深的心理學專有名詞或理論給一般人和陪審團聽，是需要一些技巧，有點像教書。

懲教署臨牀心理學家撰寫報告程序

1/取得被告案件簡介，留意有沒有犯案前科。

2/如沒有前科，由頭開始認識被告。

3/與被告會面聊天，配合心理測驗、智力測驗、性格測驗，亦設有不同案件的專門測驗。

4/會見被告的家人，詢問被告平日狀况，家人亦可帶同被告病歷、學校報告前來。

5/如家人無法前來，亦可以電話代替。如家人不願意透露任何東西，就要告知法庭，家人無提供任何資料。

6/以評估被告整個人的心理情况。

專家證供或影響刑期

專家的證供分分鐘左右一個人的監禁刑期，亦關乎對受害人的利益，責任豈不是很大？徐佩宏卻說「不是的」，「有時以為我們的報告很重要，但上到法庭，法官和陪審團才是最終決定者。他們可以完全不理會我們的報告，覺得無需要或者不重要，可以將比重放得好輕」。他記得有行家分享，已經判定案中受害人是智障，但最終法庭不接納證供，「法官說這個人（受害人）都好叻呀，懂得自己煮飯。法官覺得這種不是智障，就不是智障囉」。

他曾處理一個4歲小朋友被家人虐打案件，由於小朋友語言能力落後，因此在錄影會面中無法清晰交代虐待過程，部分事情亦說得模糊，以至無法分辨真話和謊言，「例如分不到男和女、數字一二三四等」，因此辯方邀請徐佩宏擔任專家證人，以評估這個證人是否可靠和可信。根據他的判斷，小朋友的智力和成長方面比較落後，表達能力較差，但不等於他不懂得分辨真假，他引述法官反應是：「我都知啦，使乜你講？」徐佩宏形容，知道法官決定後覺得開心：「受害人有沒有說謊，法官自覺有能力判斷，那就毋須專家。最後法庭覺得小朋友說的是真話，判決家人有虐打他，其家人要坐監。」

保密問題

在這個專家證人培訓班中，其中一節是說明「法院案件中的保密問題」，原來今次要特別提醒的原因是，心理學家平時工作是必須保密，以保護病人，但在法庭上則無法控制報告會被誰聽到和看到，除非法庭規定了內容要保密。「所以事主知道這份報告是關於你，而報告結果，會在法庭說出，可能會被傳媒披露，或有公眾旁聽聽到。」

被問到成為專家證人是否臨牀心理學家的必修課，徐佩宏則說不是，原來大部分本地私人執業的心理學家甚少機會做專家證人，除非是客人或病人成為被告或證人。「所以為何教這個課程，因為坊間好少教，有這個課程令大家有了心理準備，萬一有人call你（傳召上庭）要怎樣做？」這個課程在周六日舉行，並歡迎對法證心理學或法醫精神科有興趣的公眾參與。

法證評估、法庭報告和專家證人培訓——心理衛生專業證書課程

時間：4月24至25日

形式：Zoom視像課堂

收費：$4400

截止日期：4月20日

培訓對象：心理學家、精神科醫生、社工、專職醫療人員、法律專業人士及對法證心理學或法醫精神科有興趣人士

詳情：www.ipsyh.com/courtcn

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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