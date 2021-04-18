{霹靂達人}江滿齊 香港可跳上奧運舞台

協青社的電梯裏，遇上了兩名抱着畫冊的小學生。阿齊介紹說，協青社的外展社工可即時介入，毋須社署轉介，可為有緊急需要的年輕人直接申請入住宿舍。中心以不同「教育手法」例如霹靂舞，提供支援。阿齊卻不是被帶回去的，而是因為聽講有得跳舞，自己摸上門。

中學時期，阿齊從未跳過舞，貪得意在學校報名參加當代舞興趣班，初嘗跳舞。在台灣歌手的演唱會上，他看見歌手背後的舞蹈員「 倒立又剩咁樣」，又在青春偶像劇《Y2K前的暑假》見到有人跳「嗰啲舞」，一直不知那就是Breaking（霹靂舞），直至一次放假流連尖沙嘴，在文化中心外的雲石地看見有人在跳，「頭鑽，又碌，又單手撐起」，因為感覺好型，初中生阿齊每星期六日都跑出去，站在人群中默默觀摩，眼見這些哥哥姐姐兇神惡煞，觀察很久才膽粗粗捉住其中一人弱弱地問：「可唔可以教我啊？」

初學街舞 靠看外國錄影帶

今天的阿齊已經練就了頭可以在地上鑽的功夫，攝記蹲着把鏡頭無聲地瞄向他，他輕易便把自己翻過去，單手撐起整個身軀，血脈賁張滿臉通紅，定神看着直至聽見「唔該晒」才從容把自己翻回來，笑說還是比較喜歡跳top rock和foot work，因為舒服啲。回帶到90年代末，香港才剛開始有人跳霹靂舞，想學跳舞的他即使認識了這班在尖沙嘴街頭跳舞的人，也覺得他們的舞技有限，只能教他這些站着跳、舒服啲的基礎舞步，「你問人，人哋可能都練緊同一樣嘢。教你的可能也是從video學番來，你睇video都學到」。但他們始終為他提供了重要的資源——當年互聯網還未普及，要提升舞技，只能靠買都買不到的錄影帶，互相傳閱。阿齊記得片中全是外國舞者在大型比賽中的參賽片段，也當然不會慢下來逐步指導，「好似畫畫咁，開始時都要抄襲囉，學人哋嗰招點做，慢慢explore同modify」。

阿齊常常下課後就在屋企樓下練舞，一起練習的就是啱玩而組成的crew（舞團）。「可能你會以為是一齊排舞，好似大媽咁，其實唔係。」他說breaking練習就是要熟習top rock、footwork、freeze和power move等4個元素的不同舞步；與芭蕾舞、爵士舞、當代舞等排練一整套預先編排好的舞步不同，breaking很即興，講求由心而發的表達，將個性融入自創套路，練習便多是播着同一首歌的情形下，各有各練。

舞圈跨區對戰 打架是常事

平日練舞，周末偶爾會「call out battle」。本地霹靂舞圈子的跨區對戰時有發生，阿齊笑說，全港各區的隊伍「睇唔過眼」對方就會隨時召集對壘。阿齊與他「Rhythm Attack」（節拍攻擊）的隊友也經常衝出觀塘出戰。「以前的心態好唔同，火氣重，比較自我，一定要贏，現在呢代比較peace啲。」他記得當年隊與隊之間互不尊重，覺得自己隊始終勁啲，容易講兩句就打架，「就算面對面見到都唔會打招呼，直行直過」。回頭思索為何，他猜與breaking幫派鬥爭的起源有關。

有說breaking源於上世紀70、80年代紐約，紐約的五大行政區中，以貧民區布朗克斯最亂，人口奴役、搶劫、毒品和色情罪行不絕，窩藏大量偷渡者，人們生活於街頭幫派的威嚇之中。獲譽為「嘻哈之父」的DJ Kool Herc當時統籌首個街區派對（Block Party），派對上他捽碟播放音樂，「將James Brown歌中『Clap your hands, stomp your feet』4個8拍重複延長」。聽見重拍與停頓，聚首一堂的幫派竟聞歌起舞。緣起明明是友愛示好的開端，街頭充滿敵意的競技豈不誤會了原意？阿齊笑笑說是，說breaking本是嘻哈的一大元素，而嘻哈精神就是peace, love, unity, having fun（和平、愛、團結和享受樂趣）。

曾放棄跳舞 感「人生唔知點」

一頭栽進breaking的阿齊只為好玩，說自己之後便「淡出學界」，家人卻看得開，覺得「唔讀書就出來做嘢」，他中三便輟學。當時跳舞只是像踢波一樣的興趣，他從沒想過要以此為目標發展。因為學歷有限，初出茅廬的他沒太多選擇，做的都是體力勞動工作，「掃垃圾，洗廁所啊，仲有裝修、地盤跟車。因為都唔識打字嘛，乜都唔識，無諗過做office」。最辛苦的肯定是返地盤，憶述當年並沒分工，考張安全卡做乜都得，挖泥井、推泥頭，攀高伏低，每朝7、8點同師傅飲餐茶就開工，雖然6點準時放工，搭車到當年仍位於觀塘的協青社「蒲吧」跳舞，往往一坐下來便累得呼嚕大睡，只好放棄跳舞。一個月後，他說頓感人生唔知點，又連忙更正，「其實我都無思考人生，只係好無聊」。為了跳舞，他便轉工，在協青社兼職青年大使。因為人工只有2500元，連自己都顧不成，更枉談家用，即使後來轉為全職，收入仍然微薄，與家人的摩擦愈來愈多，跳舞不被他們支持。

最有天分 未必跳到最後

努力工作，阿齊這些年來一步步升職，現在是協青社嘻哈學校的副中心主任。日常外展工作包括到學校教跳舞，當中許多都是被標籤為壞學生的一群。課上他們未必聽教，阿齊仍然樂觀，覺得10個有5個肯聽都ok了。喜歡上跳舞的人，有些會追隨他回到中心，甚至做埋同事。跳舞卻未必成為他們的最終目標，反而是可以停下來摸索方向的中途站，「我不是侷你一定要跳舞，只是在跳舞上你學到什麼？」他的學生之中，有人最後自己開髮廊，有人做麵包師傅，也有堅持繼續跳舞的。以經驗所見，能堅持下來的，往往不是最有天分的一群，「開頭pick up得好快的人，到後來有難啲的動作，跟不到，自我放棄的機會大啲，覺得唔好玩」。他自認沒有天分，從來學得好慢，只是願意思考更多、勤力練習。

Breaking有如極限運動，爆炸力、力量、柔韌度對體格要求很高，阿齊認為更是意志的磨練。「每個人的break life都不同 ，有人會想做其他事，用跳舞的mind set去做第二樣嘢。跳舞的mind set可能是唔放棄，挫敗都繼續去。」說要「在失敗裏學習，令嗰團火唔熄」，聽來空泛，阿齊便坦承自己的不足。他說，後空翻一直是他無法克服的弱點，「我每次打後空翻都好驚，對後面好有恐懼」。

創出新跳法克服恐懼

持續練習還是無法做好，「但我用第二個方法，我打後空翻時，塊面會轉去後面，轉咗半身，咁就變咗『後扭』，我又好滿意，都可以好好睇！反而變得好穩陣」。他說這就是「create by the accident」，從失手之處尋找新的可能，「那個動作是我create出來的，永遠不做的話，我就會永遠損失它，連跟它有關的都不會做，我永遠唔知呢個挫敗上我可以學到什麼」。

唯一機會跳上奧運舞台

阿齊獲公認為本地霹靂舞代表，因為他的戰績彪炳。除了每年一度、全港b-boy、b-girl都隆重其事的康文署大賽，阿齊和隊友更曾於2005年在全球爭霸賽Battle of the Year中先勝出本地賽，代表香港到中國比賽，再而獲全國第一，衝出亞洲，前往德國參加決賽。那次是當時年僅18、19歲的阿齊第一次出國。他記得像奧運選手村的學校雲集世界各地高手，比賽場館感覺比紅館大足足6倍，所有選手集中在同一天比賽，阿齊親歷其境，有感自己實力差一大截。從前在錄影帶裏跳舞的人，夢幻地出現眼前，他們的心態只是希望唔好輸得咁遠，所幸最終不用包尾。他形容那次過後，開始心雄，經過一年計劃，阿齊在2007年頻頻飛往美國、加拿大等不同國家比賽，增廣見聞，「上網睇你學不到那種精神，親身經歷去看過就不同。雖然我們講不同語言，但我們做同一樣嘢」。

Breaking比賽可以搬到奧運的世界舞台，他固然興奮，認為可以一改時常給人的負面印象，「可以讓更多人知道它的益處，知道原來跳breaking都可以做港隊」。

breaking不只是運動

他眼中的breaking其實不只是運動，同時也是藝術。原來breaking比賽中由DJ即時播歌，跳起來也必然是即興發揮，不像自由體操那樣將反覆練習的一套動作純然在比賽場地表演一次，反而着重根據音樂即時反應，賽場上腦袋要不停轉，邊聽邊思考下一步要怎樣反應，「跟住音樂每一個細節，每個sound effect都可以去hit，比如『烹』一聲就hold個freeze，hit中個beat，這就叫音樂感」。因此，賽前的準備做的是將狀態推至巔峰，「音樂主導你去做，有些動作會set死，但有些，你的身體會告訴你要hit個beat，就會好free style去做」。

「香港人都是靠自己」

運動員生涯始終受年齡規限，34歲的阿齊視2024年為他唯一一屆有可能出戰的奧運比賽。「我真係想代表香港。」他說心中有個抱負，「真的想香港能夠在世界、體育上，不止單車、乒乓球、風帆、劍擊這幾方面才有（表現）。咁新的運動上，都可以做到給人看。我唔信香港做唔到。」諷刺的是，一日未有成績，體院的設施也不能用，2018年爭取出戰青奧的霹靂舞港隊成員便是一例。但他們自食其力，最終女子代表隊的兩名成員在台灣的亞洲資格賽中晉身，獲得到日本出賽的入場券，可惜就此止步。但這也正是阿齊看好香港霹靂舞運動員的原因，「無㗎，香港人都是靠自己啦，咁就靠自己做。李慧詩開頭都是靠自己，我相信香港可以行得比人快」。平心而論，香港的跳舞水平也不是世界頂尖，但他卻有無法言明的信心，也許這就是運動員的必須，「我信香港人追到的，香港人有不死之心。不過要點時間、mentality（良好心理狀態）和passion（熱誠），如果我們再刻苦點，我相信可以追到的」。

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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