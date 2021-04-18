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星期日生活

movie chic movie style：技術問題？只是一台戲吧

【明報專訊】第四十五屆香港國際電影節上周結束，「技術問題」四字如陰霾般籠罩香港電影的天空，不單風未能再起，連區區一台女人戲，都一直沒有上畫……

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