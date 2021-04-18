周日話題：致這個殘酷而又美麗的世界：告別《進擊的巨人》

經過11年連載，《進擊的巨人》終於在4月9日迎來結局。這部動漫陪伴了我8年的青春（我是由動畫開始看的），確實有點感觸。

對上一部能如此觸動我心靈、逼我思考的作品，應該已經是《鋼之鍊金術師》（《 PSYCHO-PASS》第一季也不錯）。

《巨人》的主軸，無疑是「自由」。到了結局，大家知道原來還有「愛」（本文不會討論結局爛尾與否）。

此外，作品也涉及國族主義、歷史怨恨、和平與暴力等。然而最能扣我心弦的課題，是人在殘酷的處境中，如何抉擇、如何自處、如何尋找出路。個人意志與歷史糾葛、命運播弄，和國族仇恨等，不斷搏鬥掙扎。這是人存在於世之必然課題。

在《巨人》漫畫中，有關「殘酷世界」的對白起碼出現了5次。第6話，米卡莎想起雙親被殘殺的回憶，記起自己早就明白：這是個「不允許勝利者以外的人生存的殘酷世界」。第7話，米卡莎以為艾倫被殺，自暴自棄，即將被巨人吞食。想起兒時和艾倫一起的往事，慨嘆一句：「這個世界是殘酷的。而且，非常美麗。」第32話，調查兵團展開圍捕女巨人亞妮的行動。艾倫、米卡莎和阿爾敏被困地道。艾倫遲疑不決，無法發動巨人之力對抗，因為不願相信同伴亞妮就是殺人無數的女巨人。米卡莎和阿爾敏決定分兩頭冒死誘導女巨人，幫艾倫爭取時間。艾倫反對，米卡莎回應一句：「這也是無辦法的吧？因為，世界就是殘酷的。」第78話，瑪利亞之牆奪還戰，貝爾托特與艾倫等好友對決。雖然國家重任在身，但畢竟曾做過出生入死的伙伴，仍有猶豫。最後決志：「這也是無辦法的事。因為世界就是如此殘酷！」。最後第80話，調查兵團團長艾爾文向新兵下令要放棄生還的念頭，以死衝向獸之巨人，大聲疾呼：「這就是唯一能對抗這個殘酷世界的方法！士兵啊，憤怒吧！士兵啊，呼喊吧！士兵啊，戰鬥吧！」（下文再詳述。）

回應殘酷處境 尋「安身立命」

人類學家Jarrett Zigon借用海德格的存在主義哲學，探討人生在世（being-in-the-world），如何能棲居（dwell）其中。人從一出生開始，就在各種的處境中：人際網絡、結構、文化、歷史、國族，處境錯綜複雜，非語言能完全講述。有些人擁有更多機會或可能，有些人則受更多限制。無論如何，人陷入其中而被纏繞。人繼而會嘗試調和（attune），令自己能棲居。所謂棲居，我想與儒家的「安身」概念相似：即熟悉處境，繼而能在其中追尋自己的life projects，尋求無悔真生活，令「自己」立現。有時候會出現所謂「道德崩塌」（moral breakdown）。這個崩塌不必然是出現人神共憤的大惡，而是處境轉變令人無法再棲居。人因此要再回應，或修正或再造或建立，找回安身的可能。

本來在城牆裏，不少人過得安穩。然而調查兵團和艾倫等人，卻希望能越過高牆，到外面的世界去找自由。但即使如此，他們依然是在「巨人在牆外，人在牆內」的格局下尋求意義。直至超大型人和鎧甲巨人突然出現，打破城牆，擊碎平衡，道德崩塌。所有牆內的人都被拋進全新的殘酷異境中。《巨人》的故事，就是人如何回應殘酷處境的故事。

我想先談談3個角色。首先兩人，我認為他們是一體兩面的：沙迪斯教官和弗洛克。這兩人看似風馬牛不相及，除了在後期的衝突外，並無什麼交集。但他們其實有一共同點：他們都想做特別的人。沙迪斯是前調查兵團團長，一直希望自己能為人類有所貢獻，簡單而言就是想做英雄。偏偏力有不逮，多次領導牆外調查均無功而還。而且自己領導的小隊傷亡慘重，副團長艾爾文領導的小隊反而多人生還。他終於明白自己無能，退位讓賢，走到幕後。如他自己的唏噓告白：「是有特別的人的。只是那人不是自己而已。」

至於弗洛克，在奪還戰前不久加入調查兵團。在該戰役中，調查兵團已被獸之巨人殺得七七八八。弗洛克抱頭告白：他知道必須有人為保護人類挺身而出、自我犧牲，並曾深信那就是自己：「『誰是勇敢的士兵？』聽到這句話時，我真的以為，這就是在說我。」當最殘酷的處境——必死無疑——在前，他極為懊悔，痛苦道：「肯定有更多如此想的人。那麼我為什麼還會認為，只有自己是與眾不同的呢？」然而命運弄人：當艾爾文團長率領眾新兵自殺式衝向獸之巨人，弗洛克竟然成為唯一的生還者。命運要他成為特別的人。當知道世界的真相——原來巨人是馬萊國派來消滅島上自己艾爾迪亞一族——之時，弗洛克便帶着國仇家恨與創傷，成為艾爾迪亞國族主義者，攀升為艾倫「地鳴」滅世計劃的第二把手，統領軍中的耶格派，肅清舊軍團。

就在此時，沙迪斯代表的舊勢力，碰上弗洛克代表的新勢力。兩人相遇，弗洛克下令訓練兵毆打沙迪斯。這命運相遇，令沙迪斯後來終於成為特別的人：為阻止艾倫滅世而壯烈犧牲。同樣地，弗洛克也貫徹自己大難不死以來的大義，奮勇戰死。兩人都自願犧牲走進歷史，找到安身立命一刻。

另外，必須要提調查兵團團長艾爾文。他帶領兵團勢如破竹，令人類能步步推進。然而艾爾文其實是最自私的人。因為他的life project，不是為人類爭取什麼，而是自己想知道世界的真相而已。正如他向兵長里維告白：他根本不相信什麼為人類獻上心臟。年輕時察覺國家所教導的歷史有矛盾，於是探問父親（一名歷史老師）。父親私底下告知自己的推斷，但艾爾文年少無知，把推論轉告朋友，令父親橫死。懷着要知道世界真相的執念，他加入軍團，一路往上爬。在自己尋求真相的歷程中，他以違心卻大義凜然的說話鼓動同伴與手下，一將未成，萬骨已枯。當被獸之巨人圍困，艾爾文明白唯一突圍的辦法，就是自己帶領新兵一齊去死。他充滿不甘：和真相只有咫尺之距，卻要死了。或許一生自私的艾爾文，那一刻終於放下自己，繼而向新兵發出最後的吼聲：「那些士兵的死，也是毫無意義的嗎？不！不是！只有我們能賦予那些士兵意義！……我們今天的犧牲，將把意義託付給活着的人！」艾爾文決定把自己從自己的life project中剔除，將其託付給還會活着的人，圓其未竟之志。

處境是「拼裝」而成

話說回來，那麼「處境」（situation）又是如何生成的？Zigon用「拼裝」（assemblage）來解釋處境。所謂處境，是由各種拼裝互相扣連而成，就像一個大網，千絲百結。而拼裝是流動的，或離或合，並非鎖死。當我們說人身處同一處境，即是說他們在某刻共同被放置於某一拼裝的組合中。無謂講太多學術，最重要的，是處境從來不是黑白分明。

在《巨人》的前半段，諫山創要讀者聚焦於艾倫、米卡莎和阿爾敏3人組。他們在巨人的進擊下絕處求生，追尋自由。由於那時的巨人是怪物，是非人類物種，因此讀者很容易便會站在3人組的一方，視巨人為壓迫和殺戮的象徵（繼而代入各種政治意涵）。這個處境是「正邪對立」。然而到了中段，事情改變了。原來除了那「前三人組」外，另有萊納、貝爾托特，和亞妮所組成的「後三人組」。他們是馬萊委派的巨人間諜。他們就是「前三人組」所身處處境的其中一個拼裝，是大屠殺的始作俑者。在他們本來的眼中，所有島上的艾爾迪亞人都是惡魔的末裔。儘管和自己同族，卻必須清剿，也是「正邪對立」。「前三人組」和「後三人組」接觸，兩套「正邪對立」碰撞，構成無法分解的業網。懷抱了怨恨，困溺海中心。在如此複雜而又殘酷的業網中，人該當如何自處？

這裏必須帶入整套動漫最不受歡迎的角色：賈碧。賈碧射殺了眾人（讀者）喜愛的薩莎，萬箭穿心。確實，賈碧被馬萊政府的謊言洗腦，懷着無理的國家仇恨，甚至想要靠殺戮去贏得榮耀。如果賈碧只是因此而射殺薩莎，確實罪無可恕。但事實上，當艾倫突襲馬萊的收容區，與軍團一起展開殘殺，馬萊一方死傷枕藉，軍人與平民一律慘死，賈碧已經得到報復的理據。這明顯是諫山創的精心設計：艾倫和賈碧，同樣有為親友報復而殺敵的理由。或許這可叫做共業。正如艾倫對萊納講：「萊納，就和當初的你一樣呀……無論海對面，還是高牆內，其實都一樣。」一些讀者依然用二元對立的簡單模式去讀（艾爾迪亞人 vs. 世界、舊軍團 vs. 耶格派、勇武 vs.左膠），自然讀得不高興。

仇恨業網中 不放棄思考

在如此複雜而又殘酷的業網中，人該當如何自處？其實可能根本無正確答案。最後要講我最喜愛（也是不少網民鄙視）的角色：阿爾敏。阿爾敏因為孩童時打不還手，又經常希望「好好談一下」去解決問題，又阻止艾倫滅世，因此被貶為大愛左膠。亦有人認為他是和平主義者（pacifist），反對任何武力。這明顯是誤讀。阿爾敏的生命宗旨，其實是思考、不斷思考，並願意相信人類的理性。

閱讀後告訴艾倫牆外有大海的，是阿爾敏；當艾倫首次巨人化惹來軍方要射殺，站出來力陳利害的，是阿爾敏；艾倫巨人化後暴走，將其喚醒的，是阿爾敏；多次思考作戰計劃，為眾人謀求出路的，都是阿爾敏。他深信只要理性佔上風，就能有出路。因此當知道海對面的馬萊以及世界各國要消滅艾爾迪亞人，他仍然覺得應該可以先「好好談一下」，去化解無知與謊言所造成的怨恨。「談」，就是把理性化為語言，也是諫山創念茲在茲的課題。當萊納「後三人組」的計劃不慎被好友馬可聽到後，三人情急下迅速將其殺死。馬可被巨人撕裂前，悲傷地喊道：「我們還未好好談過呀……」拒絕理性，造成荒謬悲劇，萊納自己也因而精神受創。

阿爾敏選擇相信理性：自己的理性，以及所有人都理性。因此他希望跟世界好好談一下，化解仇恨；當艾倫要滅世，阿爾敏也希望跟昔日好友好好談一下，尋找第二條路。阿爾敏的盲點，可能是個體與個體之間或許可以用理性交談互相理解，但集體瘋狂、集體恩怨，卻往往非理性所能解決。而且原則與原則的衝突，也不是理性所能化解。這是人類的可悲之處。但阿爾敏也無堅持非暴力。當無路可走時，他也願意以武力解決問題：他實行艾倫的突襲計劃，殺害眾多馬萊人；他也願意殺死艾倫，終止滅世。只是走到這一步前，他願意相信思考的力量，不斷思考各種出路。這也許也是艾倫選擇了他的原因。艾倫選擇狂熱分子弗洛克為其滅世時的得力助手；當終結巨人之力後，艾倫則選擇阿爾敏帶領艾爾迪亞人應付脆弱的新世界。我喜愛阿爾敏，不是因為他對人類的理性有信心（我是無此信心的），而是他從未放棄思考。他不像艾倫般，能夠在歷史與未來中，上窮碧落下黃泉，知曉一切。他是在莫大的限制中，不斷思考。儘管他可能也知道，根本無正確答案。

人一出生，就跌入世間亂流。當處境殘酷，人無法安身立命，唯有不斷求索。有些人能創造出新處境（Zigon稱之為politics of world-building），令自己和他人都能棲居。但更多人只能不斷掙扎，但求掙扎出笑容，在殘酷中看到美麗。最後，引用顧城的詩《結束》作結。我不知道這首詩背後的真義，卻覺得與《進擊的巨人》異常扣連：

一瞬間 ——

崩坍停止了，

江邊高壘着巨人的頭顱。

戴孝的帆船，

緩緩走過，

展開了暗黃的屍布。

多少秀美的綠樹，

被痛苦扭彎了身軀，

在把勇士哭撫。

砍缺的月亮，

被上帝藏進濃霧，

一切已經結束。

文˙莫哲暐

編輯•王素怡

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