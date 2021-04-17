火鍋兄弟檔轉陣 挾炸豬扒攻午市

對於吃慣火鍋及西餐的舊舖熟客來說，在新舖午市吃「碟頭飯」是新嘗試。論最受歡迎菜式，非炸豬扒莫屬。兄長Jim解釋，餐廳選用的是美國天然豬，相比起丹麥豬、巴西豬甚至西班牙黑毛豬，這種自然放養的美國豬油分最充足，軟度適中。雖然是碟頭飯，但他們的處理也絕不馬虎，先花1小時為豬扒啤水，以鬆肉針鬆肉後再槌打，使肉質鬆軟，再以香料及葱蒜醃製，最後放進滾油中生炸。新鮮炸好的豬扒外脆內軟，豬味濃，可配白飯、咖喱或鵝油撈麵。

兩兄弟的心思，可從不少細節中看到。例如秘製咖喱由弟弟Chris研發，用上約15款香料自行炒出，比一般坊間咖喱膽的層次更豐富。鵝油撈麵的鵝油則取自相熟燒臘舖，不經特別稀釋，加入自製豉油與粗麵撈勻，味道香濃。配上燶邊太陽蛋，令整道菜生色不少。「我們是想以一塊豬扒打天下的」，Jim笑道。

雖然額外開拓午市生意，但兩兄弟並沒忽略晚市火鍋及西餐。正如舊店一樣，客人可提前預訂每位$420的火鍋套餐或西餐。在麻油雞湯、鹹菜胡椒豬肚雞腳湯、冬蔭功雞湯等9款湯底中選擇，當中以「海龍皇湯」的西班牙海鮮湯底為熱門之選，Jim說：「這個湯很花工夫，先用焗爐焗乾龍蝦頭，切碎，下番茄、西芹、蘿蔔等同炒，一煲湯要用上十來隻龍蝦頭」，最後上桌的湯底只見菜蓉，因為食材精華已溶入其中。湯底濃郁鮮甜，一般到來的客人，都會先喝湯再吃火鍋。

除了湯底，這裏的海鮮亦十分出色，醉蝦先以花雕浸好，再放進湯裏，蝦肉鮮甜夾雜酒香；連普通的午餐肉，也炸得香脆可口，叫人忍不住吃完再吃，Jim說是試食過十多款餐肉後，嚴選出肉質最厚實的品牌。

■月Evening

地址：太子大南街124號地舖

查詢：9663 6345

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