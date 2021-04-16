沙發薯：與時並進的老人電視

83歲的Ridley Scott亦一樣繼續活躍在影視圈，不斷監製執導新作，雖然沒有David Lynch 的「型」，水準及口碑都較參差，但至少作品仍然有不少看頭，觀眾不會一聽到他的名字便讓人覺得過時老套兼難頂反胃，像他去年監製兼有份導演的新劇Raised By Wolves便是套刻意復古的sci-fi電視劇。

Raised By Wolves的故事發生在22世紀，地球被破壞，一對人形機械人為了延續人類文明，到一個星球Kepler-22b孕育人類。這對機械人自稱「爸爸」及「媽媽」，以父母身分養育數個人工養生的小孩。

父母不易做，要機械人做人類的父母自然就更難。故事其中一個有趣地方就是圍繞着機械人如何學習人性，在完全孤立的環境下湊大這班小孩。母親亦發現自己原來並非一般家庭機械人那麼簡單，養大小孩的任務只是煙幕，她原來只是神秘計劃中的一枚棋子。

母親的疑團外，他們亦逐漸發現表面上沒有任何生物居住的星球Kepler-22b充斥着難以解釋的神秘物體及奇異現象，他們移居前似乎早就有某種文明存在過……故事滿載疑團，像洋葱般逐層揭開，佈局令人聯想起Lost，屬於那類不看到最後一刻都不知道真正的故事是什麼的電視劇。

Raised By Wolves是傳統科幻作品，服裝、人物及世界設計復古之餘亦同時十分當代，另類簡約，很自然令人聯想起Ridley Scott的《異形》系列的美學。所以最早有傳劇集其實是與《異形》有關，最初是打算製作成《異形》外傳。

熟口熟面也能精彩革新

老人可以不老套，正如傳統舊式喜劇只要做得出色，其實亦可帶出新意，十分精彩。Netflix剛播出第四季的大熱法國劇Call My Agent便是一佳例。劇集屬八九十年代那種舊式喜劇風格，所有笑料橋段亦熟口熟面，但因為執行得太好，演員演得太好，所以不止不覺老套，更讓人讚歎，有時候橋真係唔怕舊。

劇集以經理人公司作背景，每一集邀請名人客串演自己。這種找名人客串玩串自己的做法，不算什麼新念頭，單是Ricky Gervais的Extras便早已玩過，但Call My Agent卻讓這些演員與劇中角色有深入交流，互動程度比起一般的明星客串高。例如一向以動作科幻片聞名的演員Sigourney Weaver在劇中變身成喜劇演員，說流利法文，載歌載舞，可謂十分奇妙。

雖然橋舊，但故事設定卻十分當代，例如主角中便有兩人是LGBT角色，探討同性伴侶生育小孩，組織家庭的難題。新舊相容，難怪劇集在全球大受歡迎，改變原本第四季是最後一季的決定，加碼製作電影及外傳；同時各地將會製作自己國家版本，英國及中國都有買版權。

文：陳Damon（chandamon.com）