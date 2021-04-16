城巴5B遊 漫步港島小區 情迷巷里 尋反白Ｔ形路牌

●(1) 天樂里站

藝文風午餐 歎雞蛋咖啡

是日行程由天樂里站起步，出發前先在灣仔醫肚。中菜愛好者，不妨試試位於天樂里的「大排檔小炒」，其鑊氣小炒、蒸肉餅、蒸魚等家常菜均具水準。喜歡特色café的話，不可錯過陳東里的「要有」。這家結合餐食和展覽空間的綜合café，不定期舉行藝術展覽，牆上繪畫街頭風塗鴉，鼓勵人反思存在價值。飲品推介混和煉奶的越式雞蛋咖啡，以及自家製菠蘿果餞冰茶，前者甜美，後者則少甜易入口。食物方面，想飽肚可選夏威夷飯、蓋飯或意粉，輕食則有串燒和炸物，整體味道不錯。

要有 YIUYAO

地址：灣仔陳東里8號

IG：@thisisyiuyao

大排檔小炒

地址：灣仔天樂里2至4號 金豐商業大廈地下

查詢：2515 2222

●(2) 晏頓街站

文創小區 潮店茶記超合拍

由天樂里搭3個站到晏頓街站下車，先去毗連永樂里的東美花園欣賞細葉榕石牆樹，沿石牆後樓梯向上行，可達被文青視為媲美台北的文創休閒地區的「星街小區」。其實此區百多年前曾是繁盛的天主教社區，於19世紀更是華人教徒集中地，當時一帶被稱為進教圍。時至今日，進教圍成為一條街道名，有藝廊、設計潮店、文創小店，但最旺的是德如茶餐廳，以奶茶、芝腿西多士、乾炒牛河等聞名。進教圍附近的秀華坊延伸文創氛圍，部分建築外牆繪上塗鴉，進駐特色小店和工作坊，例如選貨店incredibleS，主打baby cake的Jouer咖啡店，男士理髮店Hair House Barbershop by Adam Chan，以及玻璃吹製工作坊Glazden。注意大部分小店於周末才營業，出發前宜先查詢。

德如茶餐廳

地址：灣仔進教圍17至18號

IG：@tak_yu_wanchai（周日休息）

●(3) 中環街市站

隱世日式茶坊 圖章街臥虎藏龍

回到晏頓街站，搭4個站到中環街市站下車，可經永吉街斜路向上步行約5分鐘前往九如坊。九如坊是出名的「食街」，著名餐廳多不勝數，包括最近於「亞洲50最佳餐廳」2021年度名單奪冠的大班樓。九如坊旁的安和里，有家高質茶房「香茶房」隱藏於此。香茶房由居港日本人開設，店子細小，擺滿日本製作的陶茶具及多款經典及時令茶葉，置身其中，有種身處日本地道茶店的錯覺。

經安和里離開，步行約3分鐘可到俗稱圖章街的文華里，里內排列鐵皮屋，以手刻圖章店為主，部分開業超過40年。渣打銀行2010年版的100元紙幣上的紅色圖印，便由這裏的圖章店半閒山館主理人吳錦泉刻製。吳師傅指昔日附近南北行林立，比較多商號做圖章，現時則刻名較多，中英文皆可，有些父母會特地送贈圖章予子女，作為祝福。店內提供鐵線篆等字體，圖章價錢按石材和字體有別，逐字計錢，以最常見的壽山、青田、巴林等石材上刻中文字，最便宜是每字$100。

如喜歡皮蛋的朋友，可步行至西港城旁的東來里，到李煥糖心皮蛋專門店買皮蛋，隻隻蛋面有雪花、溏心，切開可即食。跟位於西區副食品批發市場的另一知名皮蛋店開源蛋行比較，開源味道較濃香，李煥則比較清雅爽口，各有支持者。

香茶房

地址：中環九如坊安和里4號1樓

查詢：9531 0353（周日休息）

半閒山館

地址：上環文華里

查詢：2543 7147（周日休息）

李煥糖心皮蛋專門店

地址：上環永樂街118號昌生商業大廈地下B舖（入口在東來里）

查詢：9529 7199（周日休息）

●(4) 正街站

西環也有壁畫村 神秘「招財殿」吸睛

在東來里附近的西港城站再登上5B，搭到正街站來到西營盤，巴士站附近的忠正街、奇靈里及石棧里活化成藝里坊Art Lane，被網民稱為西環的壁畫村，現有20多幅壁畫，包括知名法國當代街頭藝術家CEET Fouad創作的Chicanos小雞壁畫。欣賞壁畫後，轉到旁邊的西源里同樣有趣。西源里有不少街貓和店舖貓，但最叫人意外的是在盡頭有供奉招財貓的招財殿。附近街坊稱不清楚什麼時候開始有此「招財貓」，但此殿已有10年以上。

西源里內還有一間無味精小店「西環大叔」，推介3代秘製的咕嚕肉，以蔬果製糖醋汁。逛完西源里，步行約5分鐘來到西安里，這裏有一塊獨特的黑底白字舊式鐵製T形路牌。研究香港舊路牌10多年的業餘學術團體「香港歷史研究社」，其理事長李澤恩表示香港街上現存約有百塊舊式鐵製T形路牌，早於1930年代起出現，白底黑字，內有黑色凹角框邊，上英下中兩組文字排成T形，英文字母全為大楷，由左至右橫寫，中文字則由右至左橫寫，字體多樣；至1960年代出現另一款圓角鐵製T形路牌，西安里的便是其一。由現役歷史文化導賞員組成、推廣本土歷史的組織「維城觸蹟」指出，西安里路牌依附於1959入伙的安慶樓，相信是本港現存唯一黑底白字的舊式鐵製T形路牌，並指街坊曾分享當年建築工人故意髹上才成為「黑底白字」，可是文字紀錄欠奉，真相還有待日後考察。

鐵製T形路牌有逾50年歷史，極具保育價值，可惜近年不少舊建築拆卸重建，連依附的舊路牌也一併被拆，掛上西安里路牌的安慶樓亦即將拆卸。中西區區議員（石塘嘴選區）葉錦龍指，據大廈相關負責人透露大廈大概5月拆卸，同時會將路牌拆除交還路政署，實際收回時間會因應大廈拆卸進度。路政署補充收回牆上的（西安里）舊式T字形街道名牌後將交由古物古蹟辦事處。李澤恩認為政府可考慮將西安里路牌重新掛在重建後的建築物，既讓公眾了解歷史，也使路牌延續使命。此想法未知會否成真，若要親眼目睹黑底白字T形路牌，得趁5月前到來！

西環大叔

地址：西營盤西源里16號地下

查詢：9194 9567（周日休息）

● 知多啲

最「勤力」巴士 每日工作逾21小時

今次介紹的5B線由中巴在1968年開辦，最初來往堅尼地城及灣仔碼頭。後由城巴營運，正常路線來往香港大球場（東院道）和堅尼地城，途經銅鑼灣、灣仔、金鐘、中上環、西營盤和石塘嘴。因應西環居民對深宵交通的訴求，城巴在1996年10月7日起將服務時間延長至深夜，由堅尼地城開出的尾班車時間延至凌晨2時，而另一邊總站則在凌晨12時25分開始改到怡和街，尾班車時間延長至凌晨2時40分，乃新巴城巴所有日間路線中最遲開出尾班車的路線，亦是現時服務時間最長的日間路線。由早上5時25分行車至凌晨2時40分，5B每日行駛逾21小時。

由於每日行駛時間長，途經港島區主要商區，每程車費又低至$4，深受港島區居民歡迎，在2014年12月港鐵西港島線通車前，繁忙時段平均載客率高約九成，而按城巴2018年客量紀錄，港鐵通車後由堅尼地城或香港大球場開出的班次仍有四成至六成半。

◆5B號線

班次：7至30分鐘一班，「新巴城巴」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程車費：$4

車程：

正常班次（香港大球場至堅尼地城）：約54至55分鐘

深夜班次（怡和街至堅尼地城）：少於54分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：黃志東、朱安妮

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

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