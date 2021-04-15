Valentino 復古punk浪漫

來季盡是黑白兩色，只有數套裸色或金色造型作點綴。女裝的大量迷你裙盡騷模特兒長腿，配上尖頭高跟鞋或厚重長靴，與寬身短外套或小斗篷形成對比強烈的輪廓。男裝的廓形與女裝相若，只是下身換上剪裁利落的及踝長褲。男女裝均有把尖長恤衫領置於西裝領上的造型，以及女裝迷你裙胸前的皺褶飾邊，兩者同樣帶出1970年代復古韻味。貫穿整個系列的粗魚網內襯或視效強烈的網紋處理，配合Valentino的簽名式鉚釘配飾，令整個黑白色對撞系列帶有濃濃punk味。Pierpaolo Piccioli塑造的叛逆精髓並非僅限於外在，亦對應品牌的浪漫主義，獨具匠心。

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