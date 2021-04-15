Fendi 打開家族姊妹衣櫥

系列圍繞Fendi家族5名姊妹的衣櫥，由formal的柳條紋絲緞襯衫，到帶燈籠袖設計的羊毛大衣，剛強與柔和的剪裁對比，流露高貴幹練的感覺；品牌經典的茄士咩大褸、貂皮針織衫和羊毛流蘇圍巾，則啟發Jones延伸出披肩襯衫和cut-out裙裝的設計。他還巧妙地將Karligraphy標誌——由老佛爺於1981年設計的斜體雙F標誌，以鏤空刺繡和印花方式，融入西裝外套和絲襪等設計中，加上大量的駝色及棕色調，沉穩優雅而不失性感，符合現代事業女性的衣著需要。

至於手袋配飾，則由家族第3代傳人Silvia Venturini Fendi主理。首度登場的Fendi First手拿袋，以傾斜的F字母為靈感，設計成流線狀的廓形袋身，有羊絨皮、真皮和珍稀皮革3種材質選擇，復古優雅，且具平板電腦及micro bag的微形小袋尺寸，時尚與實用兼容。最為經典的Baguette手袋，則由品牌去年推出的Hand in Hand項目邀請的意大利工匠重新演繹，鑲板飾面配上巴洛克風格花卉圖案，帶來另一種浪漫知性美。

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