Chloé 重現1960年代嬉皮士

來季的時裝騷選址Gaby Aghion過去經常舉辦時裝展的巴黎左岸小酒館Brasserie Lipp，首數名模特兒染上白橘紅棕色調出場，立馬令人高呼很有Chloé的感覺！Hearst先從斗篷、乾濕褸、羊毛紗連身裙、針織冷衫等剪裁優雅大方的裝束入手，添上波浪紋、皮革飾邊、嵌花蝴蝶、大理石花紋等細節，重現各種品牌經典元素，並將象徵自己來自拉丁美洲文化背景的彩色條紋和拼布融入其中，配搭腰帶和皮靴的造型，散發陣陣1960年代嬉皮士的浪漫風情。

要數最令人驚喜的，莫過於全新推出的復刻版Edith手袋，保留原本的袋身設計，採用回收再造的茄士咩或提花布為材料，以天然麻布作襯裏，具備迷你手袋、手挽袋及特大醫生袋款式。品牌同時以系列剩餘的物料改造50個Edith古董手袋，每個均獨一無二，加入大量流蘇元素，完美示範巧用環保的生產手法，呈現都會化的波希米亞特色。

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