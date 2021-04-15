Thom Browne 穿上時尚服裝滑雪

【明報專訊】隨着stay home成為主流生活模式，relax、comfy成為近年時尚關鍵詞，但總有品牌選擇特立獨行，堅守推出天馬行空的設計，例如Thom Browne 2021秋冬季系列，以一片雪白的滑雪場做布景，並由身穿黃色羽絨禮服的美國高山滑雪運動員Lindsey Vonn擔當主角，講述她在下坡期間遇到其他身穿黑色禮服的途人。系列色彩雖略為單調，但製作工序卻很講究，如一條充氣的半截氣球裙，需用上100塊裁片縫製，不少服飾亦添上抽繩和滑雪手套細節，搭配束腰馬甲、輪廓誇張的燕尾服、散尾裙和品牌標誌的臘腸狗手袋，呈現高端服裝與運動風的時尚結合。雖然不知有沒有人願意投資在這些華麗裝束，並穿上身滑雪，但showpiece與在店舖上見到的commercial piece是兩回事。對Browne而言，能夠在每季時裝騷創作有趣的衣飾，為世界增添有趣觀點，正是他作為設計師的任務，也完全貫徹他go big or go home的勇氣。他特別強調，系列不分男女的套裝，是要再次表現品牌擁抱雌雄同體的美學觀念。