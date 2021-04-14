林潔宜以刺繡記錄原生動植物 一針一線 織出本地情

但為了以刺繡記錄本地動植物，再耗時費心力她也樂意。一針復一針，她緩緩穿針引線，把對這片土地、這些植物的感情織進布中，獻出一幅幅像真亮澤的刺繡，作為對這片物種繁盛土地的讚禮。

香港面積小，但拜暖和的氣候和延綿的海岸線所賜，物種非常豐富，除了獨有的盧氏小樹蛙、香港雙足蜥，各式各樣的原生植物，也有2100種之多。

林潔宜翻着麻布上的植物刺繡，如數家珍的說：「客家人做茶粿用來墊底的葉子，就是這種山大刀，沒毒又夠大塊。又例如梔子的果實，可以染出橙色布料。這種山菅蘭雖然很美，但會中毒，不能吃。」沒親眼看過的植物，她不會繡，故為了精準，她閒時沒事便到香港原生植物繁盛的烏蛟騰看花，又踴躍地參加保育團體的導賞、做義工，以肉眼及鏡頭拍下植物，再用繡線將之重現布上。

厭倦乾花手作 改為賞花繡花

現在她稱其刺繡為作品，而非產品，作品是不作販售的，難用金錢衡量。她不是沒賣過自己做的手作，早在碰刺繡前，她曾埋頭製作滴膠乾花飾物一年，即以透明的溶膠凝固乾花，每小時可完成20件飾品。這不是比刺繡更速食更簡單嗎？她說的確是，「但做得多，更覺得乾花會變色，有它的生命，應該讓它自然凋謝，才是符合自然的呈現」。對滴膠乾花暗生厭倦，卻一早報了大型市集要拿貨去賣，正苦惱之際，她找到姊姊用不着的刺繡書，附屬還有針黹包，便決意試試這門她自中學針黹課後沒碰過的手藝。

愛讀動植物圖鑑 聽母親談植物經

這些刺繡飾品銷情不錯，她繼而繡些貓、菇、富士山等大眾化產品應市，卻愈繡愈沒趣，既然刺繡如此花時間心血，賣時不捨得又不划算，要繡就繡自己真正喜愛的東西吧。刺繡可能是她半途出家的志趣，但她對動植物的愛好是自小已經情投意合。她從小愛讀相關圖鑑，聽媽媽邊逛街邊談植物經，「佢會話睇吓呢條罅，竟然可以生到棵嘢。轉頭話那棵樹葡萄嚟嘅，開花了，多香」。

香港原生動植物吸引林潔宜，在於它們是和港人及土地連結最緊密的物種。「以前的人會說這植物可煲涼茶，那種又有別樣用途，都是原生植物才呈現到的故事。」她希望刺繡的美能引人注目，從而加深人們對本地物種的認識，而正當社會變幻無常，她刺繡也是為了盡力記錄現狀，「有人怕一些傳統、文物、事物會消逝，我覺得擔心不來，只要在能力範圍內發展自己興趣，最後一定有正面結果」。但在急促的香港，以刺繡記錄現狀會否太慢？「我也常說刺繡追不上時代步伐」，她卻樂於慢條斯理，「刺繡所耗的，是要你肯花時間去繡，這正正是刺繡的獨特之處」。

布和線的緩慢交織中，她感受到一種輕細、淡然的悸動：「即使是白布，也有不同紋路，橫紋直紋，要找出直線才可繡出工整的刺繡，我很喜歡這些細微觀察。」

流動繡線 變出不同圖案

繡線是流動的，可變出許多把戲。一塊花瓣，她用上長短針步，交替使用5、6種顏色的繡線，漸變效果才夠立體；把線沾上蜜蠟定形，可勾勒出呈螺旋狀、形態彎曲的雄蕊；而法國結粒繡是一大顆的，用來表現飽滿的雌蕊適合不過。一針復一針，線步朦朧地形成圖案，布的質感漸漸變得厚重、紮實，過程中雖沒太多驚世駭俗的地方，但這些日常的默默耕耘不無價值，一點一點累積下來，花朵便編織成形了。

無定向圓形線步 抒發紊亂心情

手腕持針來回復返，牽動的除了線，還有心頭的神經。漫長的刺繡時光，讓林潔宜覺察自身的感覺，「當你愈平靜時，愈能觀察自己。你會感到某些身體位置繃緊，意識到自己近來或許太忙了」。當心情紊亂時，所繡針步也會歪歪斜斜，「去年有段時間繡不出平滑的刺繡，很多思緒，很多新聞，下針歪了一兩毫米，弧度便有偏差」。於是她找來姊姊不要的藍裙子，剪成小塊，無定向地繡出圓形線步，不求完美，只為抒發心情。

沉澱大半年，最近她整理心情，又再投入繡花繡草的活兒。距離她首次繡本地植物，即把她自小喜愛的木棉花（紅棉）化為刺繡已近4年，但最近仍有朋友才發現「原來木棉花叫作木棉花」。這事深深震驚了她，亦叫她明白「穿針引線」的重要，「只要每個人肯花點時間留意身邊事物，做一些紀錄，或做擅長的事，社會力量會更強大，對世界的影響亦更大」。

文：宋霖鈴

編輯：廖偉龍

美術：謝偉豪

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