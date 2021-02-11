Watch News：創新NFT腕表拍賣助病童

NFT全名為non-fungible token（非同質化代幣），那可以是一幅jpg或gif圖、任何遊戲道具或數碼藝術品等，這些數碼圖像透過區塊鏈技術產生獨有標記，從而認證物主擁有權。這代幣被記錄在區塊鏈中，以儲存有關NFT的詳細信息，包括所有權的轉變。NFT跟比特幣等加密貨幣同樣來自區塊鏈技術，但兩者有重大差異，比如一個比特幣可與另一比特幣替代互換，因此稱為「同質化」代幣，但每枚NFT擁有獨有的數碼標記，每枚NFT都是唯一的，價值各有不同，不可替代互換。

Spymaster是首個附有NFT，在瑞士全人手製作，全球限量21枚的鈦金屬腕表系列。腕表上，時分秒及日期均以獨立的副表盤顯示，各自在表盤上轉動運行，原理就像月亮圍繞地球般，呼應時間按規律轉動的概念。

當中編號008腕表將於4月23日在香港舉行的「珍貴名錶」春拍中登上蘇富比拍賣場，估價為$170,000至$300,000，蘇富比亦將成為首間國際拍賣行拍賣附有NFT認證的珍罕時計。腕表拍賣收益將惠及Make-A-Wish UK，為患重病兒童達成願望，令腕表別具意義。

●拍賣預展

日期：4月16至21日

地點：香港會議展覽中心