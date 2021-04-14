Ｗatches & Wonders加碼出擊 久違兩年鐘表界盛事

Chanel 電音彩虹

今年Chanel在表展上推出全新限定J12 Electro腕表系列，加入源自電子音樂文化的視覺色彩元素。在1990年代，此音樂類型走入流行文化，反映獨特的城市生活氣息。電子音樂超越聲音本身，成為一種包羅萬象、感官且圖像化的體驗。在Electro腕表上，品牌加入電子音樂的彩色對比。系列包括Electro Dream、Electro Star、X-Ray Electro Caliber 3.1和Electro Box。Electro Dream分黑色與白色陶瓷兩款，表圈上鑲嵌漸變的彩虹色藍寶石；Electro Star密鋪鑲嵌鑽石和藍寶石；X-Ray Electro Caliber 3.1跟Electro Dream相近，但搭載3.1手動上鏈機芯；Electro Box則集合一套12枚漸變色的腕表。

H. Moser & Cie. 迷人虎眼石

不少喜歡H. Moser & Cie.的表迷也特別情傾其Concept系列的低調設計，表盤上去掉品牌logo，卻仍能一眼認出是品牌出品。新款Endeavour Tourbillon Concept Tiger's Eye腕表用上虎眼石，將精美的天然石化成腕表焦點，只在6時位置鑲嵌分鐘飛行陀飛輪。虎眼石本身是一種微晶石英，這種半寶石由鐵石形成，其纖維在「擬態」的自然轉化過程後，部分由二氧化矽取代，當中細細堆疊的纖維產生虹彩效果，成為虎眼石神祕迷人的色彩變化。腕表設藍色虎眼石白金款和紅色虎眼石的紅金款表盤，各限量50枚。

Vacheron Constantin 咆哮100年

隨着「咆哮的1920年代」來臨，Vacheron Constantin在1921年為美國市場製作了一款設計前衛的American 1921腕表，用上枕形表殼，機芯出人意表地沿逆時針方向旋轉45度，以偏置式佈局實現傾斜時間顯示，表冠亦移至1時與2時之間。這些與別不同的佈局一直深得藏家歡心。100年之後，品牌推出3款American 1921新作，包括兩款18K白金版腕表及一款限量100枚的鉑金珍藏系列款式，均搭載品牌自製4400 AS手動機芯。

A. Lange & Söhne 三重追針計時

3年前A. Lange推出首枚Triple Split腕表，被業界譽為舉足輕重的腕表傑作——因為是全球唯一一款可作長達12小時比較計時的追針計時表。當時的表款配備18K白金表殼灰色表盤，今年則加推18K玫瑰金表殼搭藍色表盤和銀灰色副表盤。開始計時前，3對計時指針與各自的計時追針（即中央計秒、3時位置的30分鐘計時、12時位置的12小時計時）重疊在同一位置。當按下2時位置計時按鈕，即開始計時。按下10時位置追針按鈕，3枚鍍銠指針將停止運行，顯示分段時間，而原先隱藏的鍍18K金鋼或18K玫瑰金計時指針則繼續計時。只要再次按下追針按鈕，追針便會追上計時指針。

Montblanc 自調青金

不少鐘表品牌也喜歡研製自家物料製作腕表，Montblanc在1858追針計時腕表便用上創新18K金製成的Lime Gold。Lime Gold透出淡淡黃綠色澤的深黃色調，由金（75%）、銀（23.8%）和鐵（1.2%）組成，形成獨特色彩，展現復古美感。腕表亦用上對比鮮明的綠色元素，例如熒光教堂式時針和分針、分鐘刻度環、中央追針、測速與測距刻度，中央計時秒針、30分鐘計時盤和小秒盤則用上金色，配搭復古風格綠色磨砂小牛皮表帶，感覺和諧。

Hermès 輕盈新系列

Slim d'Hermès面世數年非常成功，品牌今年推出全新男裝腕表系列H08，方中帶圓的枕形殼令人印象深刻，乍看下是運動風格，卻又帶點優雅味道。方中帶圓的枕形表殼設計似曾相識，讓人聯想到品牌在2018年重新推出的方殼Carré H腕表，但Carré H較具建築感，H08的枕形則較具流線，表殼和表耳一體成型，也不像Clipper那麼強烈的運動感，是適合日常或旅行佩戴的sporty款式。為便於日常佩戴，表殼物料亦以輕量為主，採用石墨烯和鈦金屬這兩款輕盈素材。

文：張曉冬

編輯：王素怡

美術：謝偉豪

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●查詢：A. Lange & Sohne 2312 2085 Chanel 2869 4898 H. Moser & Cie. 3470 0009 Hermès 2919 5000 Montblanc 2367 7266 Vacheron Constantin 2301 3811