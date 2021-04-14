估價逾億 明清寶璽現身香港 乾隆白玉璽 銘刻祖孫情

每名君主、皇后的寶璽設計都各有特色，除了用玉外，也有以珍貴木材雕成。今次在香港蘇富比拍賣會登場的寶璽，原有主人分別是明代永樂仁孝文皇后、清代康熙和乾隆，總估價逾2億港元。蘇富比亞洲區主席、中國藝術品部國際主管及主席仇國仕講解這3件寶物的特色。

明代寶璽極罕見

「在古代，寶璽就像皇室人員的簽名，擁有無上權威，彰顯政權合法性，每一個都是獨特的設計。」仇國仕指這3件寶物跨越明清兩朝，見證歷史變遷。存留至今的明代寶璽極罕見，大部分已佚失或被毁。今次登場的永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶的主人，是永樂帝的皇后。按文獻記載，她是明代開國大臣徐達的長女，體恤臣民、敢言勸諫，對奠基永樂盛世有貢獻，為後宮立下高尚道德典範。

寶璽以蹲坐的龍鈕造型設計，展露15世紀初明代皇室興盛時期的藝術風格。它以青玉製作，龍頭保存完好；兩腿用力支撐着身體，給人威猛之感。此寶璽由仁孝文皇后的兒子明仁宗下令雕製，用來追諡母親，被尊藏於太廟。所謂「諡寶」，是當朝皇帝為前代帝后進諡號時製造，是中國古代推行宗廟制度和諡法制度的產物。明末戰亂時太廟被毁，這個曾見證明代盛世的寶璽一度遭受火燒，傷痕亦見證明代的衰亡。雖然它不完整，但極可能是唯一存世的同期寶璽，故極珍貴。

拍賣另一重點是康熙帝御寶檀香木異獸鈕方璽，體積更大，造型以異獸鈕設計，以一整塊檀香木雕刻而成。方璽上印文刻有「敬天勤民」4字。「敬天」指皇帝是天子，天命所歸，表明帝皇統治的正統性；「勤民」則指以民為本，是統治穩固的基礎。印文記錄了清代皇帝施政的重要條件，後來亦成為雍正、乾隆的治國原則。

玉璽紀念康熙眷顧、養育之恩

乾隆帝御寶交龍鈕白玉璽的主人是康熙的孫兒乾隆，寶璽記載了他與祖父的一段深厚情誼。乾隆年幼時曾在紀恩堂首次覲見康熙，被邀入宮接受其親自教誨。乾隆曾撰寫《紀恩堂記》文章，又提寫「紀恩堂」匾額，並命人用上好材料刻製此璽，在玉璽四側刻上御題詩文，以紀念康熙對自己的眷顧和養育之恩。寶璽用白玉製造，上面的雙龍胸部前挺、龍頭上揚，予人威猛之感。寶璽原本收藏於紀恩堂，至清末時曾受火傷，局部呈現黑色，幸而流傳至今。

現代人製作圖章很方便，但古代的寶璽並非量產。「暫時不知道明代各朝君主總共做了多少個寶璽。至於清代則大概有數百個，但存世的不多，只有極少數在收藏界出現，相信在市場上出現的不超過30個。」仇國仕說寶璽的市場價值和歷史價值關係密切。「主人的身分、背後的象徵意義、曾見證什麼歷史大事，也會影響其價值。這些資料統統可透過皇室的文獻考證。」

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文：呂一心

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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