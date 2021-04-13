升學攻略：幼稚園及小學篇．「學與教」禮賢會略勝保會

答◢ 本人參考教育局「質素評核報告」，給禮賢會新蒲崗幼兒園的評級為A+，而香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校為A。評核的標準其中一項為「學與教」，即是在這方面禮賢會略勝。

上水多好幼稚園 毋須遠赴九龍塘

問◢ 小兒2018年9月出生，生性活潑好動，愛探索突破。居住於上水，現獲九龍塘的啟思小學附屬幼稚園取錄K1，請問值得捨近求遠到九龍塘上學，還是應該考慮在同區就讀呢？謝謝。

答◢ 本人認同教育局「就近選校」這個概念，因為如果要一個3歲小朋友用超過20分鐘來乘車上學，會使他感到疲累，回到學校提不起勁上課，即使幼稚園多好，學的都吸收不到。其實上水也有與啟思小學附幼同級數的幼稚園，當然啟思小學附幼有機會直升其小學，這是該校的賣點，若你不打算直升其小學，可在上水找同級數的幼稚園。

20分選循道學校取錄機會較高

問◢ 想問14校網中，心儀北角循道學校，我們有20分，機會大嗎？還是選北角衛理小學比較好？

答◢ 用「世襲超收額」來排位，去年在14校網11所小學中， 北角循道學校排名第10，而北角衛理小學排名第6，因此，20分選擇北角循道學校的取錄機會比較高。如果「好」是指兩所小學的排名，則北角衛理小學比較好了！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第341期]