家家有禮：人氣卡通扮鬼扮馬亂入名畫

此外，場內設有期間限定店，發售全球首賣的限定藝術館主題系列T-shirt及tote bag等禮品，而「KAKAO FRIENDS‧ONLLY CASE 卡通頭像Phone Case訂製平台」亦推出4款會場獨家限定的藝術館主題phone case，商場更推出多款主題精品包括環保袋、毛巾、衣物籃及野餐墊等消費換領禮遇。想在商場內精明消費的話，記得在JETSO eSHOP（ntp-jetso.com）入手7折現金券，直接於店內當現金使用！

◆INFO

KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館

日期：即日至5月2日

時間：周一至五中午12:00至晚上10:00；周六及日上午10:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場、5樓躍動悠園、3期3樓

查詢：2684 9175

■送新城市廣場×KAKAO FRIENDS 折疊防水環保袋

新城市廣場送出新城市廣場×KAKAO FRIENDS折疊防水環保袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：4月20日，送禮詳情見於另文。

(最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁)

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第341期]