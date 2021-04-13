電子「疫」記 展現守望相助精神

不說不知，原來《桃桃疫記》是涂小蝶創作的第一部兒童文學作品，「我過去主要做整全戲劇的資料，雖然可主導寫作風格，但素材是現存的，不存在創作」，但今次這本書，故事人物、情節背景，都是她天馬行空建構的，滿足感很大。書中的小主人翁是10歲的桃桃，她為人聰明、樂觀、樂於助人，十分討人喜歡，涂小蝶笑言，桃桃有很多香港人的特質，「香港有很多好人好事，像疫情初期鬧口罩荒，我身邊便有朋友從外地訂來一批口罩送給清潔工人；最初停課，又不是很多學校有網課，朋友們眼見小孩子百無聊賴，家長又很徬徨，於是便組成義工隊幫他們補習。我希望借助桃桃，可以呈現香港人面對逆境時，那種守望相助的精神」。

為寫好桃桃筆下56篇周記，涂小蝶特意訪問了3個10歲的小妹妹，「原來學生上網課時會偷吃零食；亦有學校設立談話區，規定學生要在區內相隔1.5米才可談話。」這些有趣的資料，便化成她的創作靈感。

點擊插圖 公仔肥變瘦

受疫情影響，圖書館經常關閉，不少家長都為撲書煩惱，涂小蝶的《桃桃疫記》，正是一本電子書，讓小朋友不論任何環境，都隨時有書可看。而為了今次的數碼插圖，美術設計師施永恆（Sting）更絞盡腦汁，「我根據每一篇文章的內容，再用不同的動態方式，把畫面呈現出來。例如其中一篇講桃桃的親戚隔離檢疫後瘦了一圈，那麼大家只要點擊圖畫，公仔便會由肥變瘦；亦有可調校光暗的日與夜景等；部分甚至加入音效」。《桃桃疫記》預計6至7月上架，屆時公眾可免費在「藝術D平台」閱覽。

■知多啲

支持68個創作數碼化

藝發局推出「Arts Go Digital藝術數碼平台計劃」，鼓勵文化藝術工作者善用科技，發展數碼或虛擬的藝術內容，以回應疫下的社會需要，並擴闊公眾對藝術的認識和投入。計劃合共支持了68個創作，涵蓋不同藝術形式，包括舞蹈、戲劇、音樂、戲曲、電影及媒體藝術、文學藝術、視覺藝術、跨媒介/跨界別等。部分作品已完成，並上載了「藝術D平台」，歡迎公眾瀏覽， 網址：www.artsgodigital.hk

[Happy PaMa 教得樂 第341期]