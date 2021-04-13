線上藝術：在家線上藝遊 音樂劇演繹祖孫情

文︰沈雅詩

3月的一個早上，荃灣大會堂文娛廳再現久違了的人氣，香港兒童音樂劇團（CMT）的一班演員，正為數天之後公演的《足印情深》音樂劇作最後排練，或許大家都「餓戲」太久，即使綵排也毫不留力，而兼任導演、編劇、填詞的CMT藝術總監陳力生（Big John），則在台下指揮大局。

錄影實體演出 剪輯成網上版

CMT創立近23年，經歷不少風浪，但Big John形容，2020年是最難捱的「冬天」，「去年劇團開辦的課程大受影響，經常要停課，舞台演出更加是空白，全部都取消了」。這齣音樂劇，也來得不容易。訪問之時，康文署才剛重開表演場地，但有很多限制，例如觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連座位不得超過4個， 座位亦須平均分佈。劇團總經理馬蘊怡（Yvonne）不諱言，今次若非參與藝發局的「Arts Go Digital藝術數碼平台計劃」獲得資助，肯定蝕大本，「這個場原本有290多個座位，但依足政府規定後，就頂多坐100人，票房收入根本維持不到龐大的開支」！

付一次「入場費」 一家齊欣賞

今次的資助計劃，讓CMT不單有5場實體演出，還可同步錄影剪輯成網上版，屆時只要付一次「入場費」，一家都可以齊齊欣賞，聽來十分划算。Yvonne說：「疫情下，也明白很難一家大細、扶老攜幼入場看劇，如果有網上版，就可以給大家多一個選擇。」她續稱，數碼化亦有助延長一齣舞台劇的壽命，「舞台劇一般只演一星期，能演到兩星期，已經很了不起。但現在，我們把它變成網上版，壽命便可更加長，播放一兩個月，也沒問題」。

助延長舞台劇壽命

Big John也認同，把劇目作品數碼化，是全球大勢所趨，香港劇場是時候改變，「當然要有政府的支持，像今次場地上實在有太多限制，既規管了舞台與觀眾之間的距離，又要遵守消防條例，令我們很難找到合適位置擺放多部攝錄機」。他期望，最終可吸納一批線上的觀眾入劇院欣賞節目，「始終現場環境氣氛，是網上版本取代不到的」。

■精湛演技

小演員思念離世爺爺 演出更投入

《足印情深》改編自兒童繪本《先左腳，再右腳》，是個講述祖孫情的故事。寶兒去海外升學前一刻，從舊照中憶起自小和爺爺一起走過的歲月。由她初次學行，到爺爺病重後再次走路，兩人互相扶持，在彼此的生命印記中，都有不能忘記的足印。

現實中飾演寶兒的CMT兒童演員梁樂恩，亦有近似經歷。10歲的樂恩，演畢《足印情深》後，便隨父母、兄長移民英國，而小女孩亦同樣有一個疼愛她的爺爺，「記得兩年多前，有一天爺爺病了，需要住醫院。第一星期，我還覺得沒什麼，不過，第二星期，爺爺好像病得愈來愈嚴重，我開始很擔心，但不知怎的，醫生又讓他出院兩天，於是那兩天，我便住在爺爺家，一直陪着他。但第三天，爺爺再次入院，情况很危急，碰巧那天我發燒不適，當我趕到醫院，爺爺已經沒有心跳了，我哭得很厲害」。樂恩說，這齣劇勾起她對爺爺的思念，因此演得特別投入。網上版預計本月尾播出，大家不妨留意小女孩的精湛演技。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]