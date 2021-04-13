選購及使用貼士 通過認證≠絕對安全

認證未必關乎性能

許多充電器標榜獲不同認證以增加消費者信心，常見包括FCC（美國聯邦通訊委員會）、RoHS（有害物質限用指令）及CE（歐盟），是否代表安全？杜卓謙表示：「FCC認證項目是關於電池波輻射，RoHS則是歐盟限制電子產品中鉛、汞、鎘、多溴聯苯、多溴二苯醚等重金屬或化合物含量，兩者均與充電器性能及使用安全無關。至於CE歐盟認證，由於有多項測試標準，產品是通過輻射安全測試，還是充電器功能上的安全測試，消費者無從得知。」選購充電器時，應選擇商譽良好的大品牌產品，因他們會替電池做安全測試，產品設計亦相對安全。產品如有本地代理，除可提供維修保養，發生事故亦可找他們跟進。

忌存放於高溫環境

充電器勿放在密閉車廂或太陽照射的高溫地方，以免熱力增加電池副化學反應，加速老化。充電放電應留意空氣流通，避免阻礙電池散熱。若發現電池開始變形、膨脹、過熱或發出異味，應停止使用。

勿長時間充電

合規格充電器電池設有保護裝置，防止過分充電，但為安全起見，不宜充過夜。