擁躉全球蒐羅千支藏品 可樂玻璃樽「休假」換新裝

外表大同小異 分別在文字

踏入黃啟明（Luke）的可樂陳列室，走上紅色樓梯，大大小小的玻璃可樂樽整齊地排列在層架上，這堵「可樂牆」十分賞心悅目。從小到大都愛喝可樂的Luke收藏可樂產品接近20年，有超過1000支可樂樽。與不少愛好者一樣，他原本以收藏鋁罐可樂為主，但因為鋁罐儲存麻煩，而且要保證不會受到陽光照射，否則包裝容易褪色。2015年，Luke開始轉為收藏玻璃樽，當中以1公升玻璃樽為主，「相比鋁罐膠樽，大樽看上去更有氣勢，數量較少，也更有收藏價值」。

「可樂非常universal，在任何地方都能看到，我覺得沒有東西能比可樂更有標誌性。」Luke在不同地方旅行都會買可樂回港，當作紀念。乍看陳列室裏的玻璃樽，外形全是可樂的標誌弧形設計，外表大同小異，但細心觀察，不同產地的可樂都印有當地文字，而不是一式一樣的Coca Cola：日、韓、簡體中文、希伯來文、印有阿拉伯文的中東版可樂都是Luke的收藏之一，「具體有多少個國家沒有統計過，但（產地）遍佈全球」。

意國帶19支回港 慘被偷錢包

對一般人來說可樂不就是一支可樂，但對Luke而言，每支玻璃樽都承載了獨特的回憶。「2016年我去意大利公幹，順便在當地買了19支1公升玻璃樽可樂，接近40公斤重。我拉着兩個行李箱，手忙腳亂下被偷了錢包。現在回想，我一個人在人生路不熟的地方拿着重物算是頗突破。」每一次看見那些可樂，Luke都會想起在意大利那段「雞手鴨腳」的經歷，「不論開心也好，傷心也好，都是只屬於我的經歷，這才是最重要的」。比起玻璃樽，Luke珍藏的更是那份特別的感情與體驗。

地產商推可樂樽 有價有市

談起香港特別的玻璃樽，Luke拿出一瓶印有金黃色Coca Cola絲印的可樂樽，擰過來一看，卻見「恒基」兩個大字。1998年，恒基兆業地產公司為宣傳新都城樓盤，與太古可樂合作舉辦「飲可口可樂送洋樓」抽獎活動。不過恒基員工不能參加，公司遂特別訂做100支印有恒基商標的可樂贈與內部員工作補償。這瓶可樂現時在拍賣網內售價近$4000，有價有市。

香港太古可口可樂曾於1977年推出1公升裝玻璃樽可樂，是Luke兒時的美好回憶：「逢年過節家裏就會買1公升汽水，只要1元，比另外買個玻璃樽還便宜。很多人不退樽，直接用來雪凍水。」他說因為容量夠大，這款玻璃樽亦是的士司機的「最愛」，方便隨時喝水。可惜本港1公升玻璃樽已於1996年停產。

玻璃樽換新設計 藏品更富意義

「對於我們這些收藏家而言，每次旅行必備兩寶：bubble紙和封箱膠紙。條件允許，就會帶上發泡膠箱，方便去二手市場隨時購買心頭好。」可樂樽已成為Luke生活的一部分，「我每天起牀看看eBay、香港與內地的拍賣網，中午吃飯再『碌一碌』，晚上看，甚至半夜起牀再看。」訪問前一天，Luke才在大圍從一名老收藏家手上，用幾千元收購了十幾支內地與台灣的可樂樽。

聽到可樂公司要換新玻璃樽的消息，Luke並不覺得可惜，反覺得創新或是件好事：「可樂也要進入另一個時代。香港的可樂樽一直以來無大轉變，沒人知道新樽是什麼模樣，或許我們會更喜歡新的設計呢？」他笑言，「舊樽」步入歷史舞台，自己的藏品反而更富意義。「可樂始創於1886年，至今130多年，一路伴我們成長，不論是國家、城市，每一款樽都是歷史的見證。」趁現在還有玻璃樽裝可樂，各位快點去買一瓶留念吧！

文：沈晴

編輯：梁小玲

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