慢慢嚼 溝粗糧 低GI 患糖尿也有飽飯吃

米飯是使血糖飈升的罪魁？以前有人說「女人未到80歲都唔好畀飽飯佢食」，怎麼到了我們這一輩，變成「男人一過60就連飯都無得食」！

「Edward，吾老矣，尚能飯否？」

實施多月的限聚令難得稍為放寬，由2人增至4人，晚間堂食可延至晚上10時。老同學鋒仔終於按捺不住，相約飯敘。我和太太欣然赴會，打算與鋒仔鋒嫂齊齊吃餐豐富晚飯。

坐下不久，正要點菜，鋒仔申明：「我不食飯！已戒飯半年。」

「吓！你不食飯？」

太太下「戒飯令」控血糖

鋒仔不吃飯，真有點不可思議。他是我小學同學，小時住在我家隔鄰唐樓。我們常常一起玩，是正牌「糖黐豆」。他家開了一個小小車衣工場，白天總有一兩名工友在家裏車衣。每逢到吃飯時候，鋒媽就會往天井大喊幾聲：「開飯啦！開飯啦！」鋒仔無論玩着什麼，一聽到個「飯」字，就會放下一切，一溜煙跑回家。鋒仔自稱是吃飯高手，有本事吃贏同桌所有大人。他說用的策略就是「快、狠、準」。除了快吞之外，就一定要留前鬥後。第一碗飯不要盛太滿，太滿，吃完就會遲；遲了，就沒機會再盛第二碗。因為同桌工友、哥哥和弟弟全都不是省油的燈，吃起飯來，從不會你推我讓。因此，「鋒仔好食得飯」的印象已植根腦海幾十年。一時之間，怎會變了「鋒仔不再食飯」呢！

「是我不准他食飯。」鋒嫂向我們招認。

吓？以前只聽人說：「女人未到80歲都唔好畀飽飯佢食」，怎麼到了我們這一輩，現實卻是：「男人一過60就連飯都無得食」。正想追問老同學為何會落得如斯田地，鋒嫂已急忙指出：「他患上糖尿！飯後篤手指，血糖10度。怎可以讓他吃米飯呢！」她接着解釋：「老爺患糖尿病多年，至今出現腎衰竭，我們正煩惱應否安排他洗腎。醫生說老爺因為沒好好控制血糖，我不想阿鋒步老竇後塵，所以要他戒飯。」

成年發病多遺傳 肥胖致胰島素阻抗

驟耳聽來，鋒嫂的決定頗有道理。米飯是澱粉質，吃下會變成糖，直接導致血糖上升。而且醫生亦總會吩咐糖尿病人盡量避免進食引致高血糖的食物。他們要戒糖、戒甜品、控制食量、減少澱粉質、注意體重及監測血糖指數。既然米飯是使血糖飈升的罪魁，病人第一時間想到將「罪魁」剷除，盡量減少吃飯，甚至戒飯。

不過，未剷除「米飯罪魁」之前，先看看為何會有糖尿病。因為體內胰島素功能下降，不能把糖分分解。糖分留在血液中，形成糖尿病。成年後發病的糖尿病多是因為家族遺傳；其次，肥胖亦可引致胰島素阻抗。因此，醫治糖尿病，可從幾方面着手。首先，建立理想體重；其次，透過食療調節食物種類及分量。第三，要恆常運動，保持身體靈活；最後，接受藥物治療，包括口服藥物及胰島素注射。在幾管齊下，有望有效控制血糖。

所以，病人一經確診糖尿病，首先要注意體重。若是肥胖，務必要減肥。因為過多脂肪細胞會導致胰島素阻抗。只有減少阻抗，胰島素功能才可望回復正常。我有不少病人，單是把身體多餘脂肪減掉，維持標準體重，便能大大改善血糖指數，更可能毋須服用藥物，只需調節飲食就可以。

碳水化合物不足 反加重病情

不過，糖尿病並非肥胖的人獨有，很多體重標準甚至過瘦的人也會患病。當尿中失糖、胃口欠佳、食慾不振，有些糖尿病人會一下子消瘦10至20磅，呈現營養不良。因此，對糖尿病人來說，盡量保持標準體重很重要。我仔細打量坐在面前的老同學，本來已不胖的鋒仔，現在看來好像瘦了整整一個圈，他應該是太瘦了。

「對呀，我1.6米高，只得50公斤。我想肥一點。」鋒仔說。

調節飲食一定要參照自己的體重及日常活動來衡量。能量攝取不足會影響生活及工作。一般50至60歲的人，每天所需熱量約1400至1600大卡。如果碳水化合物長期不足，胰島素分泌量和敏感度會隨之下降，繼而減弱葡萄糖降解功能，使糖分滯留血液，直接導致高血糖。因此，碳水化合物不足反會加重糖尿病風險。其次，拒絕米飯及澱粉質，容易使人產生飢餓感、身體不適及精神散漫。事實上，腦細胞需要葡萄糖作為能量。美國曾有研究發現，碳水化合物攝取不足，可能令供應腦細胞的葡萄糖不足，對學習力、記憶力和思考力造成不良影響。

戒飯易精神散漫 影響記憶思考

「但，他每次食飯後，血糖就飈升。無符呀！」鋒嫂不安地說。

飯後血糖指數較高很正常。如屬前期糖尿病患者，可透過改變生活習慣、轉換飲食方式、多做運動、養成良好習慣等來避免病情惡化。但如鋒仔屬遺傳性糖尿病，若只想單靠減食來控制病情，並不大可能。相反，若缺乏適量澱粉質，身體轉而消耗蛋白質及脂肪，更會形成有害物質，影響健康。所以，適量米飯對糖尿病患者還是重要的。米飯並不應被視為「罪魁」。

放慢吃飯 防血糖急升

這時一直沉默的太太，也來分享她的經驗：「Peggy（鋒嫂），不如試試買low GI rice給阿鋒食，去年女兒懷孕患上妊娠期糖尿，轉食low GI rice後，血糖得以控制，似乎有點效。」

Glycemic index即升糖指數，簡稱GI。Low GI rice即低升糖指數的米。糖尿病患者選擇食物時，最好選低升糖指數食物；以水果為例，高GI有榴槤、釋迦、龍眼等；而低GI就有番石榴、雪梨、奇異果、番茄等。

「還有，Peggy，可試試煮飯時加入一些保留較多纖維的全穀雜糧，如糙米、紅豆、燕麥等。我家煮的白飯長期也有加入粗糧。」

是的，同住的岳母患有糖尿病多年，我家白飯早已調節，選擇較多纖維的碳水化合物，除了可以滿足人體對碳水化合物基本需求之外，豐富纖維還增加飽足感、延緩血糖上升、幫助減重、降低心血管疾病和糖尿病。除此之外，減緩吃飯速度亦是一個方法。因為吃飯節奏放慢後，可避免在短時間內攝入大量澱粉質，防止血糖過快升高。而且，增加咀嚼次數亦有較大飽腹感。所以，我建議鋒仔大大調整他的食飯策略，由「快、狠、準」轉為「慢、雜、低」。

但他聽後只搖頭嘆道：「唉，不要再提什麼策略。記得小時候，嫲嫲曾經對我講：『阿鋒，畀心機讀書，長大後，你日日都有雞食！』但原來長大後，日日食雞，已非所願。不過萬料不到，到了今天連『日日有飯食』都不可以。」

是的，世事每每在變。進入人生下半場，無論身體狀况、生活空間及社會角色都在急劇地轉變。要活得快樂自在，唯一方法就是好好學習適應這些必然的轉變。

文：梁萬福

編輯：梁小玲

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