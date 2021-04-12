養生帖：爬牆轉肩 紓緩肩周炎

好發50歲 勞損雙手難舉

肩周炎好發50歲左右，發病時肩部疼痛，上臂不能上舉及外展，活動受限。在全身關節中，肩關節活動幅度最大，肌腱細、血供較差，關節容易鬆弛，上肢靠多條肌肉、韌帶、肌腱越過肩關節來固定。

日常生活中會頻繁使用肩膀，容易過度勞損，造成氣血虧虛，不能濡養骨骼經脈。所謂「不榮則痛」是指正氣不足容易受外界風、寒、濕三邪雜至，流於經脈，注於關節，導致阻塞經絡；而「不通則痛」是指隨年齡增長，骨關節退化，導致加速病情的發展。肩周炎也可繼發於創傷之後，瘀血內阻，也是「不通」的一種。若軟組織損傷，出現滑囊炎或炎性滲出 ，則會增加關節黏聯的可能。

緊張鬱結 氣滯阻屈伸

肩周炎患者在就診時往往不能自行穿脫衣服，即使輕輕拉動上臂，也會頻頻呼痛，晚間疼痛較日間嚴重。在病情嚴重時，可能出現肩部周圍肌肉萎縮、黏連，稱為「凍結肩」。

肩部疼痛也可能與情志有關。由於精神緊張、焦慮及鬱結，影響肝臟疏泄條達功能，形成氣滯，使血流不暢，導致筋脈拘急，屈伸不利。

治療除了服用中藥、針灸及推拿治療外，也可以自行在家中做保健預防和輔助治療的動作。在飲食方面，避免吃生冷食物。

在家保健練習：

1. 爬牆

面向牆，雙手按在牆上爬行，雙手交替緩慢向上移動到可忍受最高處，然後慢慢退回原處，重複多次

2. 轉肩

背靠牆站，雙手屈肘握拳，上臂外旋轉動，手背盡量貼牆

3. 後伸上肢

兩手背貼放在腰臀部，一隻手握住另一手手腕，向一側牽拉；若嚴重功能受限，可在痛點先墊敷後才做動作；開始動作不能太大，逐漸增加活動量

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫（針灸科））