誤判體質、病情、食物屬性 亂戒口養生變傷身

中醫治療很重視戒口。適當戒口，無論對改善病情及體質都有益處；但不適當戒口，不單無助改善病情，更可能對身體帶來不良影響。

戒口又稱忌口，是指由於治療或健康的需要，建議病人停止進食某些食物。臨牀上戒口可分為下列3類情况：

‧第一類是在患病期間的戒口，按照所患疾病的性質，避免進食會使病情加重的食物。如在患風寒感冒或寒濕泄瀉期間，應避免進食屬性寒涼生冷食物，防止寒上加寒，加劇病勢。

‧第二類是因應體質特點的飲食宜忌。每個人有各自的體質特點，類近現代醫學的遺傳因素，屬先天稟賦，可反映在身體反應和心理狀態上。為減少因身體陰陽失調而引起疾病和不適，中醫建議在了解自己體質的基礎下，即使在非患病期間都應減少或避免進食與體質相冲的食物。如體質偏熱，平時容易喉嚨痛「上火」的人，便要盡量不吃辛辣、煎炸等「熱氣」食物。因個人體質對某些食物過敏，而需要戒吃相關的致敏食物，亦屬此類。

‧第三類是適合所有人的戒口，某些食物容易對廣泛人群的健康有損，例如煙草、酒類、醃製食物、霉變食物等，為了養生防病，應當戒。

煙酒醃製食物 人人要戒

中醫認為所有食物皆有「四氣五味」的屬性，四氣包括寒、涼、溫、熱，五味包括酸、苦、甘、辛、鹹。食物的屬性可從它的性狀、顏色、味道、生長環境等資料推斷。每種食物的屬性都有不同，例如顏色鮮艷、味道濃烈的食物多屬熱性，長在海裏或陰暗地方、需要冷藏食用的食物多屬寒性。

適當的戒口，即是要根據病情性質及個人體質特點謹慎飲食。至於不適當的戒口，即是不依照體質和病情需要胡亂戒口，或者是過度戒口。不當戒口的原因，很多時都與誤判體質、病情及食物屬性有關。既無法提高療效，也對健康無益，甚至會產生不利健康的後果。

個案1：戒吃「寒涼」瓜菜 一周無便意

李婆婆70多歲，因為上年紀後體力及精力下降，自知要做好養生，保護脾胃和保存正氣，便戒食性質寒涼、生冷的食物。這些寒涼生冷的食物不僅包括汽水、雪糕、沙律、刺身、凍飲等，她還聽說不少蔬菜、瓜類和水果都是屬性寒涼，吃了以後可能會導致頭暈、乏力、喉癢咳嗽、尿頻等，於是她基本上很少食用這些食物。如是者她逐漸發覺自己的消化出現問題，上廁所大便愈來愈困難，有時近一周都沒有便意。由於排便次數太少，大便變得愈來愈乾硬難排。

年長者隨着身體機能下降，胃腸道的動力亦會減慢，為刺激腸道活動，宜多食含豐富膳食纖維的食物，如穀物類、蔬菜類、根莖類、豆類、水果類食物。雖然中醫建議年長者需要節制生冷食物，但也不能因為單純擔心瓜菜、水果生冷刺激而過度節制食用。况且蔬果類的具體屬性有異，例如西瓜、香蕉、大白菜、西洋菜比較寒涼，而節瓜、菜心、蘋果等則相對平和。食物屬性亦受烹調方式影響，如可透過配合薑、蒜等減輕某些寒涼食物的偏性，毋須「一刀切」戒口而造成偏食。膳食纖維太少對長者來說會影響腸道蠕動，導致便秘。

個案2：怕三高不吃肉 「失肌」乏力

張先生60歲左右，一直以來飲食習慣多肉少菜，直至兩年前體檢發現體重超標，而且出現「三高」（高血壓、高血糖、高脂血症）。他歸咎於自己食肉太多，令身體積聚過多脂肪和膽固醇。他很擔心這樣下去會導致冠心病和中風，也不想終身靠藥物控制病情，於是決定戒食肉類，平時只吃五穀、蔬菜、水果，只是很偶爾才會吃一點魚肉、雞肉和蛋。他深信只要堅持戒口，就可以減肥和改善三高問題。結果他的體重雖然真的下降了，但感到身體也愈來愈乏力。

隨年齡增長，身體組成亦會改變，新陳代謝減慢，體脂逐漸增多，而蛋白質和水分將會慢慢減少，肌肉也會開始流失，令長者有「不夠力」的情况。由於肌肉多由蛋白質組成，長者在日常飲食一定要適量攝取蛋白質，以保持肌肉強健。素食者可考慮多吃豆製品、堅果類、藜麥、葵花籽等以補充植物蛋白。如果蛋白質攝取不足，肌肉便會變得虛弱，容易感到乏力，甚至增加跌倒風險。

中醫認為年長人士出現「三高」不僅與飲食不節有關，有時也可能與脾胃運化、代謝等失調有關，改善後者需要調整身體內部臟腑的運作，光靠戒吃肉類、節制用油等未必有效。

中醫自古以來都強調「食飲有節」，早在《黃帝內經》中已提倡均衡飲食的概念，《黃帝內經素問•藏氣法時論》說：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。」在中醫飲食宜忌方面，要掌握「科學戒口」的原則，一方面根據中醫理論，按照病情和體質的實際需要合理安排飲食，要考慮不同食物的性味屬性會對身體帶來哪些影響。另一方面亦需要與時並進，參考現代營養學、生理學的相關知識。如果對於自己體質和病情有疑問者，建議向中醫徵詢專業意見。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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