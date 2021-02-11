吾生有杏：院長醫生周記（145）：誰掌管明天？

年近90 應否開刀治癌？

面對如此兩難局面，最後張伯「選擇」紓緩治療，放棄開刀。可是家人感到徬徨無助，希望徵詢其他醫生的意見。

「那些醫生說全身麻醉可能導致中風，又可能心臟停頓……又說開刀可能會流血不止、傷口可能受感染……每當我追問醫生關於手術的風險有多高？成功機會有多大？應否選擇開刀？醫生的答案總是『這個很難說，我已經把所有可能發生的問題都告訴你們，醫生不能代你們選擇，你們自己決定吧』！」張伯的女兒繪影繪聲地覆述醫生的說話。她接着說：「我們沒有醫學知識，怎可能作什麼決定？」

我首次見張伯，發覺他精神飽滿、步履平穩、腦筋清晰，一點也不像90歲老翁。張伯一向身體健康，每天都到街市買餸，照顧自己的起居飲食。其實張伯是一名老兵，當年曾參加抗美援朝戰役，體魄可想而知。我問張伯為何選擇電療，他回答說：「我也不太清楚，只是年紀大了，醫生說開刀危險，又覺得自己對社會再也沒有什麼貢獻，活到這個年紀也差不多吧！」他的說話平淡，似乎再沒有什麼會令他感到畏懼。

我不肯定張伯這個選擇是否他想要的結果，於是嘗試了解他的病歷及家庭背景，發覺張伯的健康狀况比一般同年紀人士好得多。他來自一個「長壽家族」，父親活到近百歲，那個年代十分罕見。

不單以歲數判斷風險

沉思良久，我便對張伯及家人說：「雖然醫生不能夠代你作決定，但我建議你重新考慮動手術，因為開刀的確可以根治你3個癌病。其實你相當健康，我不會單以你的歲數判斷手術的風險。當然，這並不是小手術，亦可能需要分階段開刀。但我相信你的身體可以承受這一連串的手術，康復能力也比一般長者高。若然一切順利的話，健康快活地活到百歲也是合理期望。我也明白長者承受併發症的能力比年輕人低，容易出現骨牌效應，一旦出現嚴重併發症便容易致命或導致永久傷殘。醫生沒有水晶球，不能夠預知未來，但我有理由相信開刀帶給你的好處大過風險，况且電療只能暫時控制腫瘤，治療的副作用亦不好受。」

我接着解釋：「我的建議是基於經驗作出的判斷，亦加上我的個人價值觀，對生命意義的想法。但是每個人都有獨立思想，所以我只可以把我的建議給你們作為參考，希望張伯能夠選擇一條心安理得的路。在這條路上，醫生會竭力協助你及家人面對重重難關，盡力活好每一天。」

張伯及家人未有即時作出決定，希望這番交談能夠減輕他們的重擔，幫助張伯選擇他要走的路。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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