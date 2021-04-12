知多啲：新冠肺炎易「吽」霉菌無根據

霉菌入肺風險微

呼吸系統科專科醫生林冰表示，霉菌吸入肺部致肺炎的風險是「微乎其微」，原因是身體不斷製造痰液，正常氣管的纖毛每秒向喉嚨撥動10多次，痰液將灰塵、霉菌等黏住並往上推，到達咽喉的痰液會被吞下至食道，再經消化道排走。除非氣管有疤痕、支氣管擴張，就會影響纖毛清除外物的功能。

他指出，難以從報道中簡單幾句說話評論博爾索納羅的情况，暫時亦未有數據顯示新冠肺炎會否容易有霉菌，推論可能跟感染新冠期間服食抗生素有關。「上呼吸道是一個大的地盤，住着許多細菌，大家都在搶地盤！如果病情需要用上抗生素殺滅細菌，但霉菌不怕抗生素，地盤便沒有人爭！」腸道、喉嚨都有霉菌存在，當霉菌大量繁殖時，便有可能影響人體，但大多是影響免疫功能差的人。就算留了痰液樣本做培養（俗稱「種菌」），發現樣本中有霉菌，可能只是剛巧有霉菌佔據在此，不一定對人體造成影響，出現徵狀。

若懷疑有霉菌感染，可通過抽血檢驗有否霉菌細胞壁抗原或成分，或用聚合酶連鎖反應（PCR）技術尋找霉菌蛋白，惟上述方法不能分辨出身體哪部位有霉菌。假如病人肺部有影，抽血驗到霉菌呈陽性，加上免疫力功能低下，就有可能是受到霉菌感染。要證實是霉菌引起肺炎，須抽取肺組織化驗。但病人血小板太低或者有嚴重出血風險，則不能抽取組織化驗。

[健康]