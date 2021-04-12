拆解發霉3大黑點 慎防敏感 雜物積塵養霉菌 清理宜抹忌吸

新冠肆虐，因擔心大廈渠管有滲漏風險，不少人選擇在室內晾衫，但在蝸居內晾衫容易滋生霉菌。進退兩難，怎麼辦？

環境保護署2019年修訂「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」的室內空氣質素指標，將霉菌列為新參數。香港理工大學屋宇設備工程學系副系主任梅國威表示，有關指標應用於辦公室或公眾場所，例如商場、戲院的空調系統。霉菌在環境中無處不在，家居空氣質素同樣不容忽視！

家居3大霉菌黑點：

1. 浴室附近

霉菌形成需要同時具備以下3個條件：濕度、溫度、營養。春天潮濕，牆壁、地板和天花起水珠，甚至「滴水」。牆身為霉菌提供營養物，浴室附近的牆身尤其容易長出霉菌，「如果主人房設有套廁，通常洗完澡就開門走出房，水蒸氣便散到房間，容易令房間發霉，所以洗澡後最好把浴室門關上」。梅國威又稱，由於牆角曬不到太陽，難通風，亦容易發霉。

2. 冷氣機

冷氣機是霉菌另一溫牀。梅國威解釋，室內空氣抽入機內製冷，過程中產生冷凝水流至底部托盤，底盤連接喉管去水，此處積水容易滋生霉菌。當室內空氣濕度高，隔塵網可能藏有不少霉菌等污染物，需定期清洗。冬天若長期不開冷氣，應先將隔塵網清洗，或者套上隔塵套。近期潮濕加上氣溫回升，大家已準備開冷氣，但要小心隔塵網積聚的塵垢和霉菌會隨冷氣吹出，使用前應清洗隔塵網，或是開冷氣後短暫離開，開窗通風待污染物散走。此外，在開冷氣時，同時開啟配備高效能隔塵網（HEPA）的空氣清新機，有助過濾霉菌。

3. 雜物

20℃至26℃有利大部分室內霉菌生長，在相對濕度較高的環境下，霉菌更快形成。塵埃為室內霉菌提供養分，有利霉菌生長。「本來無一物，何處惹塵埃。這句話都有些道理，少雜物可減少積聚塵埃，而多平台可讓塵埃着落，鋪塵的表面都相對較多。」梅國威認為，減少雜物對預防霉菌形成有幫助。

稀釋漂白水抹菌 勿用吸塵機

「假如發現有霉菌，應及早消除，否則漸漸散佈全屋。」梅國威提醒，清理霉菌時宜佩戴N95口罩、手套及護目鏡，利用1:99稀釋漂白水慢慢抹走霉菌；惟不建議用吸塵機，以免引致霉菌飛揚。另外，不宜用花灑冲洗隔塵網，應將隔塵網浸入水中慢慢清洗，以免揚起塵垢和霉菌。

根據環保署資料，當吸入霉菌孢子和粒子，或接觸到物料表面霉斑，可能會使患有霉菌過敏的人產生過敏反應，例如打噴嚏、流鼻水、頭痛；惟未知多少霉菌才對人體健康有影響，建議保持地方清潔乾爽，維持相對濕度低於70％，並且及時清除霉菌。

養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科醫生林冰補充，環境中的霉菌可能令對霉菌有過敏反應的人，引起流鼻水、鼻塞等徵狀。他舉例，不少的士乘客甫上車即咳兩聲、打幾個噴嚏，有可能是冷氣機隔塵網有霉菌所致。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：林曉慧

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