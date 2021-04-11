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2021年4月11日星期日
星期日生活
{定心達人}米哈 在文學裏放開 找到自己的位置
人類和平，誰的志願
這不是田，是戰場
悼：普世倫理的倡議者——孔漢思
安徒行傳：宣傳何需投白票 立例嚴防有白癡
星期日現場：消費郊野過後，誰來埋單？
周日話題：興亡看個飽，有錯必不糾
阿貓阿狗：#104 菜心夢（二）
七情上面：照顧好自己 換第二口氣
開門讀書：周樹人和周作人
同場加映：自然書寫 香港故事
十二因緣：倒影
三松閣：被決定的唯一？
影片簡評
movie chic movie style：《DAU. 娜塔莎之劫》史上最駭人的電影實驗
論語‧電影：關山度若飛
家明雜感：電影選擇了關錦鵬——再談《阮玲玉》
咩世界：第187期 ／棄龜
漫畫連載：That City那城 Vol. 41
星期日文學‧《知堂回想錄》手稿本：衣沾不足惜，但使願無違 一個甲子的出版故事
另一個胃：香蕉拖肥批 一洗「甜掉牙」印象
見字抄經：《莊子》政治觀 誰「無為」，社會才安定？
科網世代：揼網頁拍片 藝術「超連結」
未來城市：不吃魚，可救海洋？
影片簡評
【明報專訊】《爸爸可否不要老》 IIA
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{定心達人}米哈 在文學裏放開 找到自己的位置
人類和平，誰的志願
這不是田，是戰場
悼：普世倫理的倡議者——孔漢思
安徒行傳：宣傳何需投白票 立例嚴防有白癡
星期日現場：消費郊野過後，誰來埋單？
周日話題：興亡看個飽，有錯必不糾
阿貓阿狗：#104 菜心夢（二）
七情上面：照顧好自己 換第二口氣
開門讀書：周樹人和周作人
同場加映：自然書寫 香港故事
十二因緣：倒影
三松閣：被決定的唯一？
影片簡評
movie chic movie style：《DAU. 娜塔莎之劫》史上最駭人的電影實驗
論語‧電影：關山度若飛
家明雜感：電影選擇了關錦鵬——再談《阮玲玉》
咩世界：第187期 ／棄龜
漫畫連載：That City那城 Vol. 41
星期日文學‧《知堂回想錄》手稿本：衣沾不足惜，但使願無違 一個甲子的出版故事
另一個胃：香蕉拖肥批 一洗「甜掉牙」印象
見字抄經：《莊子》政治觀 誰「無為」，社會才安定？
科網世代：揼網頁拍片 藝術「超連結」
未來城市：不吃魚，可救海洋？
{定心達人}米哈 在文學裏放開 找到自己的位置
人類和平，誰的志願
這不是田，是戰場
悼：普世倫理的倡議者——孔漢思
安徒行傳：宣傳何需投白票 立例嚴防有白癡
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七情上面：照顧好自己 換第二口氣
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十二因緣：倒影
三松閣：被決定的唯一？
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論語‧電影：關山度若飛
家明雜感：電影選擇了關錦鵬——再談《阮玲玉》
咩世界：第187期 ／棄龜
漫畫連載：That City那城 Vol. 41
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另一個胃：香蕉拖肥批 一洗「甜掉牙」印象
見字抄經：《莊子》政治觀 誰「無為」，社會才安定？
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未來城市：不吃魚，可救海洋？
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