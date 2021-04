【明報專訊】說香港故事,你會以什麼為題材?香港大學比較文學系助理教授余麗文最近於學術期刊Prism發表文章,探討自然書寫如何能為港人的文化身分討論開出新的空間。余麗文研究香港文化、文學、獨立電影,近年用了不少時間研究文學及電影的生態想像。她剛發表的研究,題目是Reinventing ''Nature'': A Study of Ecotopian and Cultural Imaginaries in Hong Kong Literature(重新發明「自然」:香港文學中生態烏托邦與文化的想像之研究)。是次研究,余麗文檢視不同時期的香港文學作品中的生態烏托邦想像如何表達文化身分。