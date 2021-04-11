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星期日生活

周日話題：興亡看個飽，有錯必不糾

【明報專訊】「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。這青苔碧瓦堆，俺曾睡過風流覺，把五十年興亡看飽。」《桃花扇》這句話，是否也在講香城？1971至2021，剛好50年。

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