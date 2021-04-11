星期日現場：消費郊野過後，誰來埋單？

郊遊靜好，不過是有人替你負重前行

根據食環署數據，復活節連假期間，單在塔門及東龍島兩個露營熱點，已有逾11噸垃圾，平均每日一噸。離島偏遠，交通不便，清理垃圾的責任，很多時由政府聘任島民代理。假如你體重100磅，就等於一連五日，每日把重量相當於22個自己的垃圾，從營地運往碼頭，過程中要頂着烈日，腳下要跨過梯階，艱辛程度不言而喻。有由90後及00後組成的熱心義工團隊，在復活節連假最後一日前往塔門，本打算餵牛，卻不忍垃圾遍地，於是協助年屆70多歲、負責清理垃圾的牛叔替大家執手尾。僅僅一個下午，便清理出20袋20公斤的垃圾，當中數量最多的，是紙巾、膠樽、食物包裝，還有名副其實的尿袋（盛裝尿液的膠袋）。

飲食最易產生「短命膠」

露營須兼顧「衣、食、住、行」，其中「食」最容易產生短命膠。過去數月的假日，筆者走訪赤徑、東龍島、昂坪、鹹田灣等多個非官方露營熱點，發現有三類常見的廢物 ，都是較易從源頭減少的消耗品，包括：一）樽裝水及各類樽飲品；二）食物包裝和即棄餐具、以及三）如廁用的紙巾或濕紙巾。這海量垃圾落在離島或海岸熱門郊遊地點，垃圾桶既吃不消，留在桶邊及岸邊，易招來野生動物亂翻，更可能隨風落海，變成海洋垃圾。

短命膠並非香港獨有的難題，也是全球面對的挑戰。美國環保團體「海洋保育協會」（Ocean Conservancy）在2019年的全球淨灘調查中，膠樽排第三，食物包裝排首位。筆者上月到赤徑進行廢塑膠樽品牌調查，45分鐘便撿到91個膠樽，論數量並非很多。但想提提大家，香港的膠樽出口回收率，只有0.5%，意味每喝完的100瓶膠樽飲料，能回收的一個也沒有。露營時，樽裝水完全可避免，若有飲料，也應有手尾帶走返市區。

營具也「被即棄」

即棄，豈止膠樽、食物包裝和紙巾？綜觀近月現場觀察以及網友拍攝所得，假日露營垃圾後，垃圾站總會出現各種即棄露營用品，其中以帳篷及地蓆最常見。中國香港攀山及攀登總會副會長及三級山藝教練陳漢棠指出，即棄露營用品以往也有，他在山上見過劣質帳篷，不防水不防風，風大雨大就爛，或是地蓆因便宜、體積大，丟棄也不可惜。「這歸因於心態及露營風氣，市面愈來愈多便宜的露營用品，但未必實用及耐用。『入坑前』不如先向朋友租借，再做功課，選擇耐用合用的營具。」

在塔門參與淨山的義工阿穆（化名）訝異，露營垃圾中現場不乏完好無缺的帳篷，懷疑是不懂收納「一體式帳篷」者所為。「最嬲的是，部分人和我們差不多年紀，我們嘗試勸阻，對方竟當聽不到，直接返入營，或者你有你講，佢有佢扔。」

陳漢棠認為，如真的覺得不合用，可考慮放上二手平台拍賣，「特別是愈來愈多人初玩露營未必想『一步到位』，就會覺得有用，不是即棄的垃圾」。有朋友用完一次或升級時，就將營具轉贈，我再給予學生使用。

「露營唔使飲水，唔使食飯，唔使抹嘴咩？」說到此處，當然並非叫大家露營吸風飲露，或上演一齣「人在野」，陳漢棠指出，只要事前做好規劃，量出為入，計算所需食材、水等，「有能力帶幾多去，就有能力帶返幾多走（返市區）」。

草木災劫 燒地、毁樹苗

露營亂象叢生，除了垃圾問題以及事前缺乏規劃外，燒地亦愈見普遍。根據《郊野公園及特別地區規例》，在非指定燒烤地點或露營地點生火，均屬違法。不過，即使不少熱點並不在郊野公園內，直接在草被上生火，既增加火災意外，亦對植物及土壤造成破壞。筆者在2至3月時，嘗試在各露營熱點，數數燒地的痕迹，結果發現東龍島「營區」方圓約500米內，有9處燒地痕迹，當中不乏正在嘗試生火的人；赤徑「營區」方圓約500米內，有20處正在燒地或有燒地痕迹；昂坪「營區」方圓200米，有9處燒地痕迹。燒地之處，皆是「寸草不生」。

中國香港攀山及攀登總會副會長及三級山藝教練陳漢棠指，直接燒地燒草成灰，表土會被風雨吹刷冲走，養分流失，植被及土壤有機會「永不超生」，而且下一手見到「燒地陣」，或繼續使用。「三、四年前，曾在降下坳見過有露營人士，將煮食爐放在長草上煮食，突然成塊乾旱的草地燒起，成堆人彈起，幸好有人救火，不然就『一鑊熟』。可想而知，直接燒地更高危。」他直言，見過有追隨者過萬的Instagrammer，竟「打卡」分享燒地經歷，「其他露營新手見到，未必知道有問題，或有樣學樣。」

草木災劫不僅於此。今年1月，綠惜地球植樹場懷疑被露營人士闖入，破壞了許多同事辛苦栽種的樹苗。事隔兩個月，更多樹苗被破壞，部分植樹區更「被清理」，被開出平地及小路。 年初時已長過膝的樹苗及灌木都被消失，更見「植物屍體」被棄旁邊。如見有人破壞植物，請提醒及勸阻，勿助長不良風氣。

熱門行山徑及非官方露營熱點的承載力顯然已「爆煲」——遊人數量或已超越了其環境承載力，郊遊目的地環境開始受到無法彌補的破壞和損害。財政預算案早前提及，會預留5億港元為部分郊野公園設施增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等設施。可以預想，若只從「硬件」、「旅遊發展」思維主導，推廣行山及露營，而不投放資源管理，包括考慮各地的承載力，以及衍生的損耗及垃圾問題，郊野公園離「膠」野公園也不遠矣。

文˙ 楊日輝（綠惜地球倡議及傳訊經理）

編輯•王俊杰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao