然而星期五那天，日青在蕉徑的田被政府粗暴剷平了。聽說政府為了起農業園，把原有的農夫趕走，聽說政府為了起農業園，把原本良好的耕地鋪上了碎石瀝青，聽說政府為了未來的農業園讓旅遊巴駛進鋪路，把日青原本用來向土地學習、開發知識、分享經驗、實踐理念的地方剷平。

你可會想到今天的政府會在不通知人的情况下，把別人用心經營的空間剷平？這種粗暴蔑視別人感受的「施政」，我們不會陌生，但還是會氣憤！

我去到那被剷平的田，我看到剷泥機留下如恐龍的腳印，我看到本來與田相處融洽的石龍子被剷泥機行刑，我看到農友還是把不知為何有刺卻保護不到自己的蘆薈扶直，嘗試再種，我看到日青的朋友戚師傅，向工程人員有理有據地講解政府所做的不是政府所說的永續農業想法，我看到警察一直點頭傾聽日青講解什麼可作染料植物故事背後拯救別的地方水源的價值，我看到本來服務農田的太陽為施暴者用來監察的cctv提供能量，天好光，但黑。

政府對農業園的想像，其實只是無感的食物工廠，就像螢火蟲一樣吐出腐蝕的唾液，把農耕生活可帶來的不同價值和想像，溶成同一質感吞滅。

文、圖˙程展緯

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