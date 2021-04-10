柔韌富彈性 生命力強 藤器吸飽「人氣」增魅力

「藤器在香港風光一時，到處都有它的蹤影，在皇后大道東，最高峰時期有十幾間藤器店做外國人生意𠻹。」堯記老闆娘伍美玉如是說。堯記是香港少數目前還在經營藤器的專門店，門市設在近太子的汝州街，在屯門藍地有用作維修和存貨的工廠和貨倉，但大部分生產工序已在1980年代遷往內地。

堯記由現任老闆陳新權的父親陳堯賢於1950年代創辦，最初在李鄭屋邨及大窩坪開設藤廠，承接出口訂單，1980年左右陳新權接棒，繼續主攻外地市場，包括經洋行接訂單。1987年，堯記於皇后大道東開設首間門市，之後陸續參加展覽、博覽等拓展客源。

在1990年代藤器業迎來高峰，看似一帆風順、穩賺不賠之際，卻在約2000年開始慢慢走下坡。當中原因很多，包括出口訂單減少、原料與人工成本增加、大衆市場口味轉變等，一籮筐的因素使藤器市場收縮；近一年更要面對疫情帶來的經濟打擊，以及各地限制進出口等問題，雪上加霜。縱使堯記經營愈見困難，但兩夫婦心想始終是長輩一手打拼下來，不願就此結束；同時，他們也希望這門手藝讓更多人看到、用到，一直傳承下去。

藤椅貼合身形 編織孔洞透氣

講到藤器的特點，老闆與老闆娘滔滔不絕，如數家珍。首先，藤器柔軟有彈性，當人坐上藤椅，體重往下壓時，帶韌力的藤笪會輕輕窩下，貼合身形，舒適感是木製或塑料硬板櫈無法比擬。另外用藤編織的孔洞能散熱排氣，夏天坐上也不悶熱，清爽透氣。很多外國客人或老人家獨愛這一感覺，就算家中的藤椅損壞，他們也會特地拿到藤廠維修，或是另購一張。

陳新權補充，藤器另一好處是天然環保。藤長得很快，而且只要不把它連根拔起，只砍下一段的話，它還能重新生長。同時藤「天生天養」，不太需要澆水、施肥；相對木材花更少的時間和資源打理，同時又比起塑料更天然。

最後，不能不提到藤器獨有的「生命力」和手工味道。伍美玉跟着丈夫做藤器幾十年，最喜歡的還是它那天然、獨一無二感覺。她形容，藤器就像藝術品一般，就算是同一個樣辦，做出來的每一件都有些許不同，有一些藤長得較深色，有些有着天然的顏色斑點，都是獨一無二。此外，雖然現在有一些製作步驟可以由機器代工，比如編織藤笪，但組裝、製作骨架、打磨和上油等工序還是要師傅落手落腳製作，比起純機器製作，還是有多一份溫暖和手工味。

藤器雖然優點多多，但也有着致命缺點。例如藤椅十分「掗拃」、佔用空間，而香港住屋環境普遍狹窄，一般家俬如椅子都會設計到能夠疊起收納，但藤椅傳統設計就是「大大張」，希望家中有更多活動空間的人便未必將之列入家俬的首選。此外，藤椅售價偏高，因為它的生產牽涉大量人手工序，製作一張往往需要好幾名師傅參與，成本無法太低。普通一張有椅背有扶手的藤椅，零售價基本都要幾百至一千元，堯記最受歡迎、全人手做的一款便要1800元。

塗光油保護免蟲蛀 沾濕易發霉

記者疑惑用藤製作的藤椅、藤籃，看似有點脆弱，真的耐用嗎？伍美玉解釋，藤生長在熱帶環境，不怕曬也不怕高溫，因此戶外家具經常使用藤作為材料；加上每件藤器出廠前也會多次塗抹「力架」（光油），形成保護層，免於受蟲蛀、入水發霉等問題。只要「惜住用」，加上定期保養、補光油，用上十年八載不是問題。堯記太子門市裏有一個藤製收納櫃，原來已經使用了逾30年，仍然如新。雖然藤器可抵受風吹雨打，不怕碰水，但沾濕後必須徹底吹乾，否則容易發霉。伍美玉建議最好趁太陽猛烈時曬乾，實在不方便的話也可使用風筒或風扇吹乾。

另一個讓藤器可長久陪伴主人的原因，就是容易維修，只要選出適合長寬的藤皮、藤料，就有可能修補，再用幾年。相反塑料家具用久後會脆化、變形等，一般都沒有修補方法。

顏色質感隨年月改變

藤器另一有趣之處，就是它隨着使用時間，顏色會慢慢改變。看到太子門市放置兩個呼啦圈（圖6），其中一個明顯顏色較深，記者疑問是否其中一個染了色？店員Fion說：「這兩個呼啦圈都是原色，而且使用同一種藤料製作，只是深色的一個比淺色的『大』10年。」她解釋，藤器就好像皮手袋、皮銀包一樣，經過長期使用，身上的皮脂、熱氣、濕氣帶到藤器表面，它的顏色、質感會慢慢改變。吸飽「人氣」的藤器摸起來更順滑，顏色更深，外表看起來也更有味道。

●堯記

地址：九龍汝州街47號地下

電話：2528 1560

網址：www.yuekee.com/Default.aspx

註：產品售價可致電或到門市查詢

文：唐可怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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