香園圍公路逍遙遊 4月大白茅田捲雪浪

●第1站：平順新路 遊車河超暢快

今次自駕遊從大埔出發，經吐露港公路往新界北區，走走香園圍公路和龍山隧道，沿途可按喜好加遊流水響水塘，終點是坪洋村附近的大白茅田和芒草平原。全程約20公里，路况理想，駕駛十分輕鬆，鄉村內的主要道路也算寬闊，只要不駛進小路，難度不高。反而要注意坪洋村內行人不少，駕駛時要提高警覺。

連接粉嶺公路和蓮塘/香園圍口岸的香園圍公路，是一條雙程雙線分隔的行車道，總長11公里，其中包括兩條隧道（龍山及長山）。公路設有4個交匯處，分別接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路。公路在2019年5月通車，主要用以開通港深邊界第7個陸路口岸，並改善新界北區交通，為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的居民，提供一條直達粉嶺公路的便捷道路，方便他們往來上水、大埔、九龍等地區。遊人經香園圍公路前往鶴藪水塘、流水響水塘和坪輋壁畫村等亦十分方便，適合自駕遊。

記者到訪時為平日的上午非繁忙時段，車流不多，路面質素不錯，沒有遇上凹凸不平或者坑洞，各個交匯處的路牌清晰易讀，個人認為比相對較近期開通的屯門至赤鱲角連接路還要易行。公路的車速限制為80公里，經吐露港公路北上的駕駛人士要注意適時減速。

4.8公里龍山隧道 破大老山紀錄

香園圍公路最引人注目的路段，是全長約4.8公里的龍山隧道，它的開通，打破大老山隧道保持多年的3.95公里紀錄，成為現時全港最長的陸上雙管行車隧道。（最長隧道則是5公里長的屯赤隧道）。龍山隧道建造時採用直徑14.1米、重達3200噸的隧道鑽挖機，是香港歷來採用最大型的土壓平衡隧道鑽挖機。為配合地形和地質環境，同時採用爆破和鑽挖兩種方式建造，盡量減低施工時對環境的影響。

龍山隧道行車體驗理想，管道內照明遠勝已使用多年的大老山隧道和獅子山隧道。路面的鋪設平順，雖然略遜屯赤隧道，但遠勝中環灣仔繞道，路牌指引也明確。隧道車速限制80公里，沿途架設測速相機，駕駛時務須打醒十二分精神。

●第2站：大白茅田 等待成熟金浪

說到坪輋，第一時間會想到壁畫，其實近坪洋村一帶還可以觀賞大白茅和芒草。大白茅的開花期在3至5月之間，現時前往正好抓住本年度觀賞的最佳時機！

大白茅田的位置比較偏僻，駕車經過坪輋壁畫村，到達坪洋村村口牌坊時轉左便見到一處可停泊的空地，下車後沿小路往左行約10分鐘，經過一座涼亭後便到達大白茅田。

4月底漸乾枯 抓緊時機

大白茅是生長在乾燥平坦土地上的草本植物，一般可長至高3呎多，根部可以入藥（名為茅根）。正值花期的大白茅會長出一大串銀白色花穗，花穗成熟後會轉金黃色，迎風搖擺，美不勝收，大約到4月尾便慢慢乾枯墜落。

另外，還有一個觀賞芒草的地點，和大白茅田只是相距約5分鐘車程。駕車也是先經過坪輋壁畫村，然後駛至坪洋舊村公廁和小巴站後右轉，再沿坪洋村鄉公所的斜路直上，約2分鐘便到達山崗頂的三鄉亭，長滿芒草的小丘就在三鄉亭的左邊，如果用導航軟件的話，輸入「三鄉亭」可以引路直達。

低地芒草更大更密 觀賞方便

芒草最佳觀賞期為秋冬季，即大概在11月至2月之間，每年不同。踏入4月已無芒花了，但仍可看到芒草。這裏的芒草和大東山、大刀屻等相比，規模稍有不及，不過勝在位置方便，毋須翻山越嶺，駕車便可以輕鬆到達。另外，這裏的芒草屬低地芒，比起高山芒更長、更大株、更茂密，形態不盡相同，各具美態！

值得一提，走訪村落請保持安靜，慢速行車，帶走垃圾和做好防疫措施。停放車輛的時要留意會否阻塞通道，保持禮貌忍讓，勿打擾居民。

● 同場加映

變身假日農夫 淺嘗耕種樂

疫情下，人人抱擁大自然，不少本來十指不沾陽春水的城市人，開始對耕種、植物產生興趣。如果你也想投入農耕樂，在香園圍公路附近、綠田園基金設在粉嶺鶴藪村的有機教育農場，就非常適合你。

鶴藪綠田園和流水響水塘之間僅數分鐘車程，只要在沙頭角公路交匯處離開快速道路，再接流水響道即可抵達，沿途跟着「流水響」的路牌走就是了。惟注意疫情期間綠田園只接受已預約的團體活動和有機農友計劃參加者入場。

有機新界菜帶回家

綠田園舉辦多種趣味活動，包括有機農耕體驗，參加者可以租用農地自行耕種，綠田園則提供技術支援和種子、幼苗等。耕種期間可以增進對食材的了解和鍛煉身體，更可認識一班志同道合的農友，交流經驗和分享收成，十分開心。

如果想輕鬆淺嘗農耕樂做一日農夫的話，建議留意他們的網站和fb專頁。綠田園每季皆在農忙時間推出不同活動，例如4月初曾推出的「秧秧大稻工作坊」，可以讓參加者一起插秧。收成季節則不時出售農產品，有機新界菜的濃郁菜味叫人一試難忘。這些活動非常受歡迎，經常甫開放報名就火速爆滿，想參加就要時刻留意。

◆粉嶺鶴藪綠田園基金有機農場

地址：新界粉嶺鶴藪村18號

fb：www.facebook.com/producegreen

● 愛車人語

主動安全設備 防患未然

汽車的安全設備，一般分為主動和被動兩大類。傳統的被動安全設施，包括防撞槓、安全帶和氣囊等，在發生交通意外時才發揮作用。主動安全設施則包括較早期研發的防鎖死（ABS）、電子制動力分配（EBD）、車身電子穩定控制等系統，以至近年愈來愈常見的越線警示、盲點偵測、前方碰撞輔助制動及主動式車距調節巡航等設備。

對於大多數駕駛人士來說，主動安全設備對行車安全有很大幫助，只要系統有一次能夠成功阻止意外發生，已經能夠保障其生命和財產的安全。因此，近年消費者對有關的設備愈來愈重視，台灣汽車媒體在潛在買家的意向調查中，主動安全設備是否齊全總是最優先考慮的項目。相對來說，香港在這方面則比較落後，行貨代理引入新車時每每出於成本考慮，或率先「閹割」掉這些設備以減低成本，或者在引進新設備方面遠遠比其他地區為遲，實非消費者之福。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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