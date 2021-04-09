吳季璁涉獵的藝術類型甚廣，由舞台設計、傳統繪畫、影像藝術等皆有之；曾獲得劉國松水墨藝術大獎，香港的M+博物館也收藏了他的作品。今次是他在香港的第2次個展，展覽取名「現」，是要展現吳季璁的藝術技法。場中有一個小房間播放吳季璁創作過程的影片，而且依深淺度羅列藍曬時間長度不同的一卷卷宣紙，顏色由雪山的白，到深海的藍也有，就是吳季璁創作今次展出的《氰山集》與《皴法習作》系列的重要媒介。

吳季璁攝影山水實驗

這場「攝影山水」實驗，吳季璁已經展開了一段時間，包括2012年開始的《皴法習作》系列，以及2015年推出的《氰山集》系列。對於攝影，他不滿足於數碼攝影相機生產影像的方式。「我想用更早期更簡單的材料跟技術去做，它（材料跟技術）可能是比較開放，可以跟其他的材質結合在一起。」吳季璁選用的是氰版攝影法（cyanotype），他將感光劑直接塗抹於宣紙上，再放在陽光下曝光約30分鐘，其間要用手揑出宣紙皺紋，並不停重塑皺紋，曬完壓平後再花1小時水洗程式，此時色調和紋路就會顯現出來。這個攝影方法又叫「無相機攝影」（photogram），不透過相機、鏡頭，直接曝光拍攝。

吳季璁特別提到，他在創作過程刻意保留「不可控制」、「隨機」的部分，那就是藍曬後的紋理和顏色。因為太陽的光線每天都不同，風吹也會帶來變化，所以每次出來的效果都不同。他說這是比數碼攝影有趣的地方，讓作品的變化像大自然般永無止盡。每次「曬紙」後，他都會花一段時間「閱讀」紙張，早期他會看宣紙有沒有讓他聯想到著名水墨畫家的作品，並裁剪一部分成為《皴法習作》作品；經歷多年反覆試驗，他慢慢分辨到宣紙的紋理特色，適合做山還是海浪的部分，就開始《氰山集》系列，創作獨特的山水畫，這是藝術家想像力蛻變的過程。

可觀可居可遊

說到中國書畫傳統的部分，就要談「皴法」這個概念，這是水墨畫繪畫山石、樹身和峰巒等景色的表現技法，常見的有披麻皴、折帶皴及斧劈皴等。吳季璁對當代中國水墨畫發展的看法較悲觀︰「我覺得這東西可能難以延續，創作人可以繼續鑽研筆墨，但觀眾已經沒用毛筆，用手寫字的經驗都很少，所以去看用筆墨為基礎的作品，我覺得對觀眾來說有一定難度。」透過創作《氰山集》，吳季璁讓水墨畫的美學融入新創作方式之中。方法上，《氰山集》的創作部分要把宣紙拼貼在畫布上，用手和筆刷貼宣紙及上顏料，那時他會想像自己在山頭，往後看，山跟山之間，應該有雲霧拉開空間，有瀑布、溪流……「這很像水墨或山水畫裏談的『可觀、可居、可遊』，想像自己進入山水的世界裏頭創造它的空間。」吳季璁說創作時跟畫布靠得很近，眼睛會在風景中游動，就是東方繪畫特有的空間觀與透視方法。

吳季璁認為近年台灣藝術發展過於追隨歐美潮流，他透過融合東方繪畫概念和西方當代藝術，也尋找台灣藝術在國際藝壇的獨特地位︰「我們在這種bilingual的藝術養成底下，應該要有比較多元的思考、多元的觀點，可以相互運用和對照，有比較開闊的文化和視野。」很多時候吳季璁的觀察是，大家容易落入二元的意識形態對立，要不追隨西方潮流，要不固守傳統，缺乏新的思考方式，他希望自己的作品能修補當中斷裂的位置，「藝術不是要反映這個時代，它應該是超越這個時代的」。吳季璁對當代藝術的批判，也體現在其藝術追求中，追求超越時代的美，所以《氰山集》除了融合東西方美學外，視覺上也是帶有典範美的華麗山水圖畫。

●吳季璁個展「現」

日期︰即日至6月13日

地點︰世界畫廊（中環都爹利街11號律敦治中心108室）

網址︰bit.ly/31l3IKw

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪