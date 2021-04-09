曾被指「未焗起」 軟曲奇在港飄香38年贏人心

為宣傳這款美國甜點，連品牌創辦人Mrs. Fields也來了香港兩趟主持新店開幕，紅彤彤的門面，一櫃子琳琅滿目的曲奇，漸漸憑其軟韌及香甜贏得港人歡心，全盛時期全港共有20間Mrs. Fields分店，日賣近萬件曲奇，主要客戶群為女士，以三料朱古力曲奇最好賣。

為配合港人食量，港版曲奇經過調整，分量是原本美版的一半，由65克減至34克。味道則仍然與美版一樣。「資深員工都需要到美國受訓一個月，掌握技術，我們也有天書看，有食譜就不難跟。」1990年代末，美國分部設計了急凍麵糰，即曲奇的半製成品，運至香港後，只需簡單焗製便可出爐。現時香港分店共售17款曲奇，其中12款以急凍麵糰製成。

雖然能單靠急凍原料應客，但香港的Mrs. Fields店也有本地鮮製的獨創曲奇。10年前，有員工以鬆餅及brownie的材料，研發出「特韌曲奇」，其形狀扁平而大塊，質感特別好嚼。「只是特韌曲奇易受潮濕天氣影響，4月和11月天氣變化大，特別要靠主管憑經驗調整焗製時間」，Vincent說，少至1至2分鐘的時間偏差，已會影響曲奇的成敗。

「淡啲得唔得？」

多年來，不時有顧客向Vincent提議：「啲曲奇咁甜，淡啲得唔得？」但Vincent知道，夠甜，夠柔軟，才是美式曲奇的本色，他笑說：「好多女士，口就咁講，一變就唔慣，你見永遠是最多朱古力嘅，就最好賣，就知道啦！」

●Mrs. Fields

查詢：mrsfields.com.hk

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