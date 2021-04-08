首席商品官Mia Young 搜尋激發情感的產品

1. 你如何定義自己？

我是一個信守諾言、言行一致的人，真誠和正直對我很重要。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

我的母親——我一生中的每個重要階段，毫無疑問她就是我的榜樣。

3. 你最棒的工作經驗／項目是什麼？

每個季度我也要採購大量時尚品，因此我能盡覽並吸收很多設計師的創意和願景，為顧客帶來最精美的產品。我覺得自己很幸運能有這樣棒的工作。又或者，我根本不會視之為工作，我太享受它了。

4. 你如何預測時尚趨勢並建立自己對時尚行業的權威？

我只會搜尋自己喜歡的產品，並將自己視為產品與顧客之間的一道橋樑。如果產品沒有令我引起某種情感反應，它是不能激發顧客的購買慾。

5. 疫情對你的工作有何挑戰？

因疫情影響限制往來外地，使我在採購時無法親眼看到實物，而要以遙距會議方式，理解產品的觸感和感覺（touch and feel），這是個很大的挑戰。

6. 最近有什麼令你着迷？

最近我着迷於連卡佛的2021年春夏季「Super Natural」廣告系列，它展現了我們匯編的男女裝時尚趨勢。另外亦着迷於Hervet Manufacturier的手工木製家具，因為它背後蘊含充滿意義的故事。

7. 你會如何形容自己的穿衣風格？

我的審美觀是極簡主義，偏好於中性色調，亦會被具新穎紋理和形狀的衣服所吸引。

8. 你認為時尚單品能怎樣影響個人造型？

我總相信，人們喜歡的時尚單品要能有助表達自己，配搭造型也應該建基於這樣的單品。

9. 如果今天是你生命中的最後一天，你會穿什麼？

我發現至今依然糾結於多年前見過的一些衣服。例如我曾為公司採購過一條吊鐘形袖子的連身裙，這是Nicolas Ghesquière作為Balenciaga的創意總監時期的出品，當時卻沒有為自己買下，多年後依然遺憾為什麼當天不為自己添置這條裙子。從此我意識到，如果你喜歡一樣東西，過了幾天後依然對它念念不忘的話，就不要錯過把它買下來。 所以在生命中的最後一天，我會考慮穿上這條裙子，或選擇在人生中其他重要時刻曾穿過的衣服，因為它們都承載着我與摯愛慶祝生命的美好回憶。

10. 對你來說什麼是美？

對我而言，美會讓人充滿敬畏之情，並為此停下腳步屏息感受。人的美則是由內而外，外在穿著的，只是為了表達這種內在美。

● Mia Young——從事線上線下奢侈品零售業20多年，擁有豐富的買手及銷售經驗，致力發掘與眾不同的產品。2019年底加入連卡佛，擔任首席商品官一職。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com