Let the mind speak free 春夏系列 擁抱生活之美

2020年疫情肆虐,影響不少時裝設計師的創作意念,其中Anteprima的創意總監荻野泉亦因為對生活的反思而構思了「Dear Wonder Women」文藝企劃。她找來多名來自日本、中國和意大利的專業女性,包括數碼實業家、藝術家、演員和設計師等。她們以致「Dear Wonder Women」的短詩作對話,激勵女性忠於自我,自信地為現在和將來活出快樂和精彩的人生。但什麼是「Wonder Women」?荻野泉認為這代表着每個敢於表達自我,並懂得追求真正幸福與舒適自在的現代女性。

企劃中的短詩除了激勵女性志氣,亦帶出Anteprima 2021春夏系列的主題——「擁抱生活之美」的設計概念,同時替品牌哲學「Smart, Precious with Love」帶來昇華的詮譯。荻野泉認為現代人都想在忙碌的生活找尋一份平靜,尤其面對昏亂和前景不穩的未來,擁有澄明的心靈就更為重要。系列期望讓人放慢腳步細味生活上任何微小確幸,並保持豁達,從周遭環境中汲取靈感,因此衣服以簡約經典為大前提,並利用利落剪裁帶出女性柔美的線條。

透薄針織 清爽飄逸

精緻優雅的細節貫穿整個系列,例如以常出現於牛仔服飾的雙線縫合刺繡織法,配合清爽透薄的針織品和飄逸輕紗雪紡等,不同質感的物料交織出各種配搭,展現複雜工藝之餘,亦呈現變化微妙的效果。一向用料講究及以針織馳名的Anteprima,今季所選用的編織過程比一般更為複雜,需要的造詣及時間更高,配合親膚透氣的面料,令穿者在任何場合上都能自信優雅,表現脫俗個性。系列用色則啟發自春回大地,萬物重生的春夏山林,包括柔和的大地色調,配合令人愉悅的檸檬黃、淺綠和橄欖色等,粉嫩色系作輕巧的撞色點綴,感覺更顯清爽幹練,另外亦於針織質料上加入花卉、迷彩、波點和條紋圖案,展現溫暖柔和的自然美態。

荻野泉希望透過這個春夏系列,為那些聰明、充滿恩典和愛心的女性帶來歡樂,但前設就如系列發布短片開首的詩句「Let the spirit set free. Let the mind speak free. Inner beauty that will never fade.」,衣服雖為身外之物,卻能喚起生活之美,令人精神解放,讓心靈暢所欲言,靠的就是永不褪色的內在美。

查詢:Anteprima 2167 7386(IFC店)

文:溫兆明

協力:康詠然

模特兒:Diana SH.(Quest Artists & Models)

化妝及髮型:Chris Lam、Kyo Lee

統籌:溫兆明

編輯:陳淑安

